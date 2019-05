Appello della Cei | Andate a votare Bassetti rimprovera Salvini per il rosario

Fiorentina in crisi - l’Appello del sindaco Nardella : “Rilancio un appello all’unita’ perche’ ora non e’ il momento di metterci a discutere o a litigare. Io stesso in passato ho avuto delle parole critiche verso la societa’ su una serie di cose ma ora dico che l’unico pensiero nostro deve essere quello di rimanere vicini alla squadra per uscire da questo incubo, perche’ domenica e’ la giornata decisiva per salvarsi”. Sono le ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

L’Appello della FAO : rafforzare le partnership globali per porre fine alla fame e alla malnutrizione : Per sconfiggere la fame e la malnutrizione e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile servono partnership globali solide e investimenti sostenibili che spingano la crescita economica, ha affermato oggi il Vice Direttore Generale della FAO Daniel Gustafson. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) richiede più risorse di quante ne siano state messe oggi a disposizione. Tuttavia favorire sistemi alimentari più sostenibili ...

Il presidente della corte d'Appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la Commissione d’Appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

Costruiamo un'Europa sociale - Appello della Federazione mutualità : Roma, 6 mag., askanews, - "Costruiamo insieme l'Europa sociale di domani". E' questo lo slogan della Giornata nazionale della mutualità che si è tenuta a Milano presso la Società Umanitaria. La ...

Cooperante morto a Capo Verde - l’Appello della famiglia di David : “Diteci cosa è successo” : Ancora ignote le cause della morte di David Solazzo, il Cooperante fiorentino di 31 anni trovato cadavere nella sua casa a Capo Verde. Dopo l'appello della famiglia, affinché sia fatta luce sulla verità relativa al decesso del ragazzo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede assicura: "Il Governo si sta muovendo e si impegnerà". La sua fidanzata Marija Tosic che in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha detto: "Vogliamo sapere ...

“Mia figlia 12enne si è uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ : vietatela” : il disperato Appello della madre di Jessica : “Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare serie: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la ...

L'Appello della zia della bimba ferita : 'Ho visto il killer fuggire - ora salvate la mia Noemi' : 'Dopo la sparatoria Noemi era bianca in volto, aveva gli occhi sbarrati, non parlava, io e mia sorella l'abbiamo portata nel bagno del bar Elite per sciacquarle il viso e solo allora ci siamo accorti ...

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’Appello : “Bisogna votare per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...

Lo sconforto della Semenya dopo l'Appello al Tas : 'Ho finito...' : 'Sapere quando andar via è saggio. Avere la capacità di farlo coraggioso. Farlo a testa alta dignitoso'. dopo aver risposto con una dichiarazione di guerra alla sentenza Tas che la obbliga a ...

"Gessica Notaro è stata privata dell'identità" : le motivazioni della sentenza di Appello : Il gesto di Edson Tavares "appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità,...

Djalali - l'Appello della moglie del ricercatore da tre anni in cella in Iran : "Ha perso 30 chili - temiamo abbia la leucemia" : Il collaboratore del Crimedim di Novara arrestato il 25 aprile 2016 dopo un invito-trappola nel suo Paese. Familiari e colleghi: ha diritto alle cure

Napoli - l’Appello della preside a Fico dopo l’omicidio davanti a scuola : “Qui malavita fa da padrona - serve presidio” : “Basta interventi spot. Qui serve qualcosa di stabile e duraturo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in visita a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove la scorsa settimana un uomo è stato ucciso mentre accompagnava il nipotino alla scuola materna. Accolto dalla dirigente scolastica Valeria Pitone, il presidente della Camera ha evidenziato la necessità di adottare misure durature ed ha apprezzato il lavoro che sul ...