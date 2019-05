Anticipazioni Uomini e Donne | le scelte dei tronisti saranno in diretta su Canale 5

Uomini e Donne Anticipazioni scelte - cambia tutto : saranno in diretta? : Uomini e Donne, le ultime anticipazioni sulle scelte: cambia tutto per le registrazioni Quando verranno registrate le scelte del Trono Classico? Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nascono un cambiamento di programma. Potrebbero esserci quindi nelle novità per le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Se fino a qualche giorno fa […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni scelte, cambia tutto: saranno in diretta? ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano chiude con Riccardo : Riccardo Guarnieri prende tempo con Ida Platano a Uomini e Donne? Niente da fare per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne e di Temptation Island, non riusciranno a trovare un punto d’incontro. Oggi la seconda parte del segmento senior della trasmissione condotta da Maria De Filippi inizierà proprio con l’ingresso di Ida Platano. Nonostante il sorriso iniziale, la dama sottolineerà ...

Anticipazioni Uomini e donne : Natalia torna subito a casa - Zelletta non ha ancora deciso : Il conto alla rovescia per la scelta di Andrea Zelletta è ufficialmente iniziato. Il tronista prenderà la sua decisione nella registrazione di Uomini e donne del 27 maggio, la stessa in cui anche Giulia Cavaglià e Angela Nasti concluderanno il loro percorso televisivo. Il weekend in villa di Andrea è già stato registrato, come riportato in varie occasioni dall'autrice Raffaella Mennoia su Instagram (mentre nessun riferimento è stato dato per le ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Guarnieri prende tempo con Ida - lei lo rimprovera : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 21 maggio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale. Dopo l'ennesimo botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che ha caratterizzato l'appuntamento del lunedì, l'attenzione si sposta su una coppia che ha sorpreso i fan la scorsa settimana. Riccardo Guarnieri aveva chiesto alla redazione di richiamare Ida Platano e lei aveva accettato, pur mettendo le mani avanti su un loro possibile ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia e Manuel fingono? Lo sfogo di lui : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano di Uomini e Donne si sono accordati? Parla lui Molti fan di Uomini e Donne, in questi giorni sui social, hanno iniziato a pensare che Manuel Galiano e Giulia Cavaglià si siano messi d’accordo. Il motivo? Nonostante la tronista abbia baciato diverse volte nelle varie esterne Giulio, Manuel non ha avuto reazioni, mostrando una certa sicurezza. Sicurezza, secondo molti, un po’ sospetta. E dopo tanto ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulia sceglie Manuel? Segno del destino : Uomini e Donne anticipazioni: su chi ricadrà la scelta di Giulia Cavaglia? Manuel ancora ci spera Il trono di Giulia Cavaglia è pieno di sorprese, se all’inizio del suo percorso sembrava molto presa da Manuel e molto dubbiosa invece su Giulio, ora l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi sembra più protesa verso Raselli ma Manuel non […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglie Manuel? Segno del destino proviene ...

Anticipazioni Uomini e donne : registrata la villa di Andrea - deciderà fra una settimana : Cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne in vista delle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti. La stagione 2018-19 del dating show di Maria De Filippi sta per concludersi e mancano solo pochi giorni all'annuncio della decisione finale dei tre protagonisti. Stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, infatti, la registrazione della puntata della scelta sarà effettuata il 27 maggio: si tratterà di ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : la Galgani con un salvagente - Armando contro Barbara : Uomini e donne torna in onda oggi su Canale 5, aprendo una delle ultime settimane della stagione 2018-19. Come abitudine ormai consolidata, la puntata del lunedì sarà dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo l'epilogo della scorsa settimana, quando ha ricevuto un secchio d'acqua fredda in testa, la dama torinese correrà ai ripari con Tina Cipollari entrando in studio ...

Anticipazioni Uomini e donne del 20 maggio - il bacio tra Gemma e Mario : Tina furiosa : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 20 maggio con la prima puntata della nuova settimana di programmazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena, dopo tutti quelli che abbiamo visto nel corso delle ultime puntate, caratterizzati in primis dalla secchiata di acqua gelata che Tina Cipollari ha rovesciato sul capo di Gemma Galgani, suscitando non poche polemiche ...

Anticipazioni Uomini e donne : Valentina sospetta delle vere intenzioni di Stefano e Pamela : Sospetti e litigi continuano ad essere una costante del Trono over di Uomini e donne, mai come in questo periodo al centro delle polemiche. Nelle ultime settimane, diversi protagonisti hanno abbandonato il programma mentre alcune coppie hanno deciso di lasciarlo insieme, provando a viversi lontano dalle telecamere. Era questo il caso di Stefano Torrese e Pamela Barretta che erano usciti per mettere alla prova i propri sentimenti. Ma nelle ultime ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over prossima settimana : Armando e Luisa abbandonano : Il Trono Over di Uomini e donne ha riservato diverse sorprese la scorsa settimana, con la rivelazione di Roberta Di Padua in merito al contatto con Stefano Torrese, e il ritorno di Ida Platano su richiesta di Riccardo Guarnieri. La curiosità dei telespettatori di scoprire le evoluzioni del caso è molto alta: Stefano e Pamela si lasceranno davvero? Ida concederà una seconda possibilità al suo ex fidanzato? Per scoprire cosa accadrà nelle puntata ...

Anticipazioni Uomini e donne : Andrea in villa con Natalia e Klaudia - poi scelta in studio : Manca poco alla conclusione della stagione 2018-19 di Uomini e donne e i tre tronisti si preparano a compiere la loro scelta. Dopo circa quattro mesi di avventura televisiva, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià non hanno più molto tempo a disposizione per fare il nome di colei o colui che continueranno a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno spente. A differenza di quanto avvenuto lo scorso febbraio, però, ...

Uomini E Donne : oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le Anticipazioni! : Il bacio di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ha dato nuovamente la dimostrazione a Manuel Galiano che la tronista prova una forte attrazione nei confronti del suo rivale in amore. Nonostante questo, Manuel non... L'articolo Uomini E Donne: oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le anticipazioni! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida accetta di uscire con Guarnieri - la Di Padua non si fida : Le Anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del Trono Over effettuata il 14 maggio confermano il ritorno di Ida Platano nel parterre femminile. È stato Riccardo Guarnieri a chiedere alla redazione di contattarla per vedere se potevano esserci i presupposti di un riavvicinamento. La dama bresciana ha accettato la proposta del pugliese, anche se nell'ultimo appuntamento in studio non sono mancati dei motivi di dissenso. Stando a ...