Anticipazioni U&D | la rivelazione di Raffaella | ' Le tre scelte finali andranno in

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

Anticipazioni U&D - puntata del 21 maggio : la Platano e Guarnieri ai ferri corti : Il trono over di Uomini e donne non risparmia certo emozioni e colpi di scena, come il ritorno di Ida Platano in trasmissione su espressa richiesta del suo ex Riccardo Guarnieri. Nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5, vedremo che i due si ritroveranno a discutere al centro dello studio di Maria Filippi, con la dama bresciana che accuserà il cavaliere tarantino di non fare nulla per riconquistarla, smentendo di fatto quanto ...

Anticipazioni U&D : Zelletta indeciso - Natalia abbandona la villa : Lo scorso weekend sono iniziate le registrazioni delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La prima scelta registrata è quella del tronista pugliese Andrea Zelletta che ha trascorso il fine settimana in villa con le due corteggiatrici Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Secondo le prime Anticipazioni sono successe tante cose degne di nota che vanno sicuramente ...

Anticipazioni U&D di oggi - Ida non vuole riallacciare i rapporti con Riccardo : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e donne per la puntata che andrà in onda oggi 21 maggio ci raccontano del fatto che Ida Platano dichiarerà di non riuscire più a fidarsi del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Ida riferirà a Maria De Filippi ed al pubblico che Riccardo in questi giorni si è fatto sentire poco adducendo di avere molti impegni lavorativi. La Platano aggiungerà che per questo motivo e per l'atteggiamento del suo ...

Anticipazioni U&D del 21 maggio : Ida e Riccardo già in crisi - Gemma litiga con Barbara : Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne di Maria De Filippi e domani, martedì 21 maggio, andrà in onda una nuova puntata del dating show dedicata al trono over. Questo pomeriggio, nel corso della prima parte di questa registrazione abbiamo visto che la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani, alle prese con un nuovo corteggiatore. La dama torinese si è lasciata andare anche a dei momenti di tenerezza con la new enrty ...

Anticipazioni U&D : Andrea in villa con Klaudia e Natalia per la scelta : Manca sempre meno alla conclusione dell'edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti si preparano alla loro scelta definitiva: dopo circa quattro mesi, il percorso di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià è arrivato quasi alla sua conclusione ed è giunto il momento di fare il nome di colui o colei che continueranno a frequentare anche al di fuori del ...

U&D - Anticipazioni puntata odierna : la Cavaglia sempre più vicina a Giulio - Luca assente : Una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi vedremo come stanno proseguendo i percorsi di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. La tronista piemontese, rimasta con i due corteggiatori, Giulio e Manuel, sarà protagonista di una discussione con quest'ultimo, deluso dopo aver visto il bacio tra la Cavaglia e il 'rivale' Giulio, con il quale invece sta crescendo la ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta prossimo alla scelta questo fine settimana : Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, Andrea ...

Anticipazioni U&D : Andrea dovrebbe andare in villa con Natalia e Klaudia nel weekend : Manca poco alla fine della stagione di Uomini e Donne attualmente in onda: a breve, infatti, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta. Un'interessante indiscrezione che "Vicolo delle News" ha dato nelle ultime ore, fa sapere che dovrebbe essere Andrea Zelletta il primo tronista a comunicare alle corteggiatrici la sua decisione finale. Stando ai gossip che sono arrivati all'orecchio di alcune persone che scrivono per il blog, ...

U&D Anticipazioni Over : Pamela e Stefano si dicono addio - Platano e Guarnieri litigano : Martedì 14 maggio è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne durante la quale, come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", sono di nuovo intervenuti Pamela Barretta e Stefano Torrese dopo quanto avvenuto nella puntata precedente. Entrambi nella registrazione antecedente sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena che li ha indotti a litigare furiosamente dopo che Roberta ha rivelato di aver ...

Anticipazioni U&D : Ida e Riccardo in stand-by - Pamela lascia Stefano - Armando va via : Martedì 14 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il blog "Vicolo delle News" fa sapere che ci sono stati ben tre addii, molte liti furiose e nessun lieto fine. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono sentiti solo al telefono, ma le cose tra loro non vanno bene: la dama non si fida dell'ex e dice che lui non fa nulla di concreto per riconquistarla. Pamela e Stefano sono tornati in studio per ufficializzare ...

Anticipazioni Trono Over U&D : Ida torna da Riccardo - Tina si scaglia contro Gemma : Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che ...

Anticipazioni U&D : Stefano e Pamela hanno litigato : Siamo nella fase finale della stagione di Uomini e Donne, e il dating show di Mediaset sta ancora riservando dei colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda le vicende del trono Over. Nelle scorse settimane, abbiamo assistito a vari addii di diversi protagonisti della trasmissione, come quello di Rocco Fredella, la cui colpa, come dichiarato dal cavaliere, è esclusivamente di Gemma Galgani. Anche Michele Loprieno ha lasciato il programma ...

Anticipazioni U&D Trono Over : Riccardo vuole riprovarci con Ida Platano : È accaduto di tutto nell'ultima registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 8 maggio. Una grande sorpresa, infatti, è arrivata da Riccardo Guarnieri, il quale ha inaspettatamente chiesto alla redazione e a Maria De Filippi di richiamare in studio Ida Platano. I telespettatori saranno sicuramente al corrente della fine della storia d'amore tra i due, e di quanto la donna abbia sofferto dopo la separazione. Proprio per questo motivo, l'ex ...