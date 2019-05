Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2019 | Elsa è Pazza!

Il Segreto Anticipazioni : SAUL e JULIETA - finalmente marito e moglie! : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventeranno finalmente marito e moglie. Prima del fatidico sì, i due ragazzi dovranno però affrontare una serie di imprevisti causati dal perfido Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz), l’imprenditore senza scrupoli entrato in contrasto con Severo Santacruz (Chico Garcia). Spoiler Il Segreto: SAUL dona il suo sangue a Prudencio Le ...

Anticipazioni Il Segreto - serale di oggi : Fernando pensa che Maria trami alle sue spalle : Il martedì è probabilmente il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto che possono seguire ben due episodi quotidiani. Il primo andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, mentre il secondo si sposterà in prima serata su Rete 4. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, stasera la telenovela iberica inizierà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25 quando lascerà spazio a Una Vita. La puntata serale sarà ampiamente ...

Il Segreto - Anticipazioni : Fernando Mesia posticipa la sua partenza da Puente Viejo : Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Maria Castañeda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleón, sarà convinta che il suo ex marito Fernando Mesia sia improvvisamente cambiato. Poi Maria si scontrerà anche con la madrina Francisca, per far valere le sue convinzioni sull'uomo. In seguito Maria sarà notevolmente grata a Fernando per aver aiutato i suoi genitori, Alfonso ed ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Fernando chiama un suo misterioso complice: grazie alla telefonata, si scopre che è stato il Mesia ad organizzare l’incendio della casa cubana di Maria e Gonzalo. L’uomo, tra l’altro, è assalito dal sospetto che Esperanza e Beltran siano ancora vivi e ordina al suo interlocutore di cercare i loro certificati di morte. Invece di portarla in ospedale come ...

Il Segreto - Anticipazioni : Alvaro Fernandez sostituisce il dottor Zabaleta : In merito alle prossime puntate de Il Segreto, alcune anticipazioni riguardano Alvaro Fernandez, interpretato dall'attore Alessandro Bruni, il quale arriverà a Puente Viejo per sostituire il dottor Zabaleta, dopo la tremenda epidemia che ha colpito improvvisamente il paese. Nel contempo Alvaro Fernandez conoscerà Elsa Laguna, con la quale passerà molto tempo per occuparsi degli ammalati all'ospedale del campo. In un primo momento Elsa non andrà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2019 : Franco scopre il segreto di Ciro : Franco capisce che Ciro ha preso una sbandata per sua moglie Angela. Bice prende in mano l'organizzazione del battesimo di Lollo.

Il Segreto Anticipazioni : ELSA soccorre ALVARO - brutalmente pestato!!! : Manca sempre meno all’ingresso dell’affascinante ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) nelle puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato, il ragazzo – medico di professione – sostituirà il dottor Zabaleta (Miguel Mota) quando a Puente Viejo sorgeranno emergenze e, proprio per tale ragione, avrà parecchio a che fare con ELSA Laguna (Alejandra Meco). Spoiler Il Segreto: ALVARO ed ELSA, dagli scontri alla ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1956 de Il SEGRETO di martedì 21 maggio 2019: Le offese perpetrate da Antolina nei confronti di Consuelo appaiono intollerabili agli occhi di Elsa, che ordina alla rivale di tacere… Quando lei e Antolina restano sole, Elsa sviene… Prudencio rivela a Julieta che l’annullamento del loro matrimonio è ormai vicinissimo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e ...

Il Segreto Anticipazioni : Maria disabile mentre Matias potrebbe perdere un occhio : Le anticipazioni "Il Segreto" delle puntate spagnole raccontano le inaspettate conseguenze della follia di Severo, deciso a distruggere Francisca Montenegro. Il Santacruz ha ordinato un ordigno da piazzare accanto ai terreni della matrona, area in cui si svolgeranno i festeggiamenti per il matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Nonostante il marito di Irene si faccia assicurare che non ci saranno morti, la situazione precipiterà. Una lunga lista ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria resta paralizzata - l’ira di Francisca : anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria in condizioni gravissima per colpa di Severo Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, la bomba fatta esplodere da Severo crea non pochi disagi. Scendendo nel dettaglio, il Santacruz decide di vendicarsi contro Donna Francisca facendo scoppiare un ordigno durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Mentre […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria resta paralizzata, ...

Il Segreto Anticipazioni 20 maggio 2019 : Elsa in pericolo - Marcela e Consuelo intervengono : Marcela e Consuelo allarmate per le condizioni Antolina vanno a farle visita pronte ad intervenire, ma Antolina non la prende bene...

Il segreto - Elsa è molto ammalata : Anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio : Sette nuovi appuntamenti settimanali con altrettante puntate de Il segreto, la nota soap di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset. Un’altra settimana di intrighi, sotterfugi, intuizioni e dialoghi intensi, sempre nella cornice immaginaria di Puente Viejo. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO diventa buono? Ecco cosa farà… : Il Segreto, anticipazioni: FERNANDO fa una sorpresa a ESPERANZA e BELTRAN FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) è cambiato? È questo il dubbio che avrà Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza, ormai convinta che il suo ex marito non sia cattivo come un tempo, si scontrerà persino con la madrina Francisca (Maria Bouzas) per far valere la sua opinione. Il Segreto spoiler: Maria è grata a FERNANDO Le ...

Anticipazioni Il Segreto dal 20 al 26 maggio : Elsa sviene - Antolina continua a tormentarla : Si apre oggi una nuova avvincente settimana de Il Segreto, la telenovela spagnola incentrata sulle complicate vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 maggio saranno ampiamente concentrate sulle condizioni di salute di Elsa, vittima di un lento e costante avvelenamento messo in atto da Antolina. La Laguna desterà la preoccupazione di Dolores e Consuelo ma ogni tentativo di salvarla non darà i suoi ...