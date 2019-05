Anna, nata senza gamba per una briglia amniotica, ha avuto la sua prima protesi: “Emozione unica” (Di martedì 21 maggio 2019) Anna, la bimba di Taranto nata 10 mesi fa senza una gamba a causa di una briglia amniotica non diagnosticata durante la gravidanza, ha ricevuto la sua prima protesi a Roma, con la quale potrà cominciare a camminare. La gioia della mamma Agata: "Già vederla in piedi è una emozione indescrivibile".



