Animali | l’igiene orale del pet in 5 mosse | i consigli dell’esperto

(Di martedì 21 maggio 2019) L’igiene è fondamentale anche per gli, ed è per questo che gli espertiano di utilizzare tutti gli strumenti utili, come per esempio lo spazzolino da denti. Mission impossible? No, basta “farlo diventare un gioco, creando nel tempo un’interazione” con l’amico a 4 zampe, “abituandolo a farsi toccare il muso, magari mentre lo si coccola e gratificandolo dopo lo spazzolamento”. Regola numero uno: dentifricio (“specifico e non di quelli a uso umano che hanno grosse concentrazioni di fluoro”) e spazzolino vanno usati ogni giorno, “perché la placca mineralizza e diventa tartaro nell’arco di 48-72 ore“. E quando succede, “lo spazzolino finisce per non essere più in grado di rimuoverla e quindi si deve ricorrere a una profilassi professionale, che richiede un’anestesia ed è comunque un intervento ...

