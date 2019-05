Andreas Seppi vittima di frode | il tennista italiano perde mezzo milione!

ATP Ginevra - Andreas Seppi ko all’esordio contro Dellien : ATP Ginevra, Andreas Seppi è caduto sotto i colpi di Hugo Dellien, numero 92 del ranking Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 524.340 euro). L’altoatesino, numero 66 del mondo e 8 del seeding, è stato sconfitto dal boliviano Hugo Dellien, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-4 in un’ora e 51 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Ginevra, Andreas ...

Andreas Seppi - il campione di tennis truffato per 500mila euro : “Mi sono fidato e ho perso tutto” : Il campione di tennis altoatesino Andreas Seppi è caduto vittima di una truffa in cui ha perso 500mila euro. Tutta colpa di un investimento finanziario azzardato consigliatogli dall’ex manager del turismo di Portogruaro Fabio Gaiatto, che si è reinventato broker proponendo la compravendita speculativa di valute estere: così nel febbraio del 2017 Seppi impegna 500mila euro nella Venice Investment group, società al centro della maxi truffa ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andreas Seppi cede in tre set a Roberto Bautista Agut : Subito dopo la fantastica vittoria di Jannik Sinner su Steve Johnson, sul Campo Centrale è di scena un altro altoatesino, Andreas Seppi, che però viene sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut col punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco. Brutta partenza per Seppi nel primo set, Bautista Agut va infatti avanti 4-0, il 35enne di Caldaro nel quinto game recupera con due belle risposte uno dei due break subiti per ...

Internazionali d’Italia 2019 : Jannik Sinner nel tabellone principale attraverso la wild card. Andreas Seppi nel main draw : Può consolarsi il giovane Jannik Sinner, sconfitto quest’oggi da Andrea Basso nella finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma. Il talentuoso altoatesino, infatti, sarà nel tabellone principale del torneo del Foro Italico. Jannik infatti deve “ringraziare” il n.4 del mondo Alexander Zverev che si è imposto contro il polacco Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del Masters 1000 di ...

Tennis - Andreas Seppi a testa bassa : “non è un momento positivo per me” : Andreas Seppi ha parlato a seguito della brutta sconfitta contro Monfils nel primo turno del torneo di Madrid Andreas Seppi sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera Tennistica. L’azzurro ha perso malamente ieri contro Monfils ed ha commentato la sconfitta ai microfoni di UbiTennis: “non è un momento positivo, ero fiducioso prima della partita, mi sento benino in allenamento ma poi non riesco a giocare come vorrei. ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Andreas Seppi sconfitto in meno di un’ora da Gael Monfils : Si conclude molto in fretta il Masters 1000 di Madrid per Andreas Seppi. L’altoatesino è stato nettamente battuto, in 55 minuti, dal francese Gael Monfils. La testa di serie numero 16 si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1: il mix della buona giornata del transalpino e di quella pessima del nostro giocatore ha fatto la differenza dalla metà del primo set in avanti. Quello odierno è il sesto confronto vinto da Monfils sugli otto disputati ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Andreas Seppi primo italiano a scendere in campo : Dopo i primi due match disputati ieri che hanno visto il tedesco Jan-Lennard Struff battere l’australiano Nick Kyrgios e il canadese Felix Auger-Aliassime avere la meglio sul connazionale Denis Shapovalov e guadagnarsi il secondo turno contro Rafael Nadal, oggi al Masters 1000 di Madrid si disputeranno altri dieci incontri di primo turno del singolare maschile. Il match che interessa di più gli appassionati italiani è quello che vedrà impegnato ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Andreas Seppi esce al primo turno contro il tedesco Philipp Kohlschreiber : Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta tedesca l’altoatesino cede al padrone di casa Philipp Kohlschreiber, che si impone con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno per il teutonico ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Seppi tiene il servizio in apertura, ma ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : Andreas Seppi esce al primo turno per mano di Filip Krajinovic : Dura due ore e 42 minuti ma termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra battuta magiara l’altoatesino esce per mano del qualificato serbo Filip Krajinovic, che si impone per 6-2 6-7 (3) 7-5 dopo aver mancato cinque match point nel secondo set. Nella prima frazione Seppi nel terzo gioco non coglie due occasioni per il break del 2-1 e poi subisce una striscia di 11 punti consecutivi, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego fa suo il derby - battendo con merito Andreas Seppi in due set : E’ un giorno di gioia per Lorenzo Sonego: il 23enne di Torino, dopo aver approfittato del forfait dell’argentino Marco Trungelliti nel secondo turno delle qualificazioni, dimostra di meritare la presenza nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo battendo, nell’unico derby italiano in programma, Andreas Seppi con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Al secondo turno l’uomo che, la settimana scorsa, ha raggiunto i ...