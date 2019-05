Ambiente | WWF | italiani d’accordo sulla lotta alla deforestazione

Ambiente - Italia ha pagato all'Ue 548 milioni in violazioni. Wwf : 'Problemi nella gestione dei rifiuti e delle acque' : E infine ancora: una riforma della politica agricola comune per conseguire l'obiettivo del 40% di agricoltura biologica entro il 2030, una strategia di sostegno all'economia circolare che punti all'...

Ambiente - Italia ha pagato all’Ue 548 milioni in violazioni. Wwf : “Problemi nella gestione dei rifiuti e delle acque” : nella battaglia per l’Ambiente, l’Italia non sembra essere in prima linea. Sono 17 le procedure d’infrazione dell’Ue a carico del nostro paese, e 43 le istruttorie aperte per sospetta violazione delle norme ambientali (al primo posto in Europa). E tutto questo ha un costo salato. Al 31 dicembre 2018 l’Italia ha pagato oltre 548 milioni di euro di multe per il mancato rispetto della normativa comunitaria, dei quali più di ...