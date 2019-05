Altro che clausola | Il Mattino | “De Laurentiis blinda Ancelotti |  scatta l’opzione per il

Piero Angela : "Calo demografico? In Italia un pensionato vale più di un neonato perché uno vota - l'Altro no" : “Oggi i centenari sono circa 117 mila, nel 2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sedile posteriore”. L’Italia oggi è uno dei paesi più vecchi al mondo. Cinquanta anni fa ogni donna in media faceva due figli, oggi poco più di uno. Un quadro preoccupante di cui parla Piero Angela a Il Fatto Quotidiano. Per l’instancabile ...

Storia di un crimine : Il candidato - serie tv sul vero assassinio del candidato Presidente Colosio. Altro che Gomorra e Narcos! : La Storia vera il 23 Marzo 1994 Luis Donaldo Colosio, candidato del Partito Rivoluzionario Istituzionale, al comando del Messico all’epoca dei fatti ininterrottamente da 65 anni, viene brutalmente assassinato a Lomas Taurinas a Tijuana con un colpo alla testa e uno allo stomaco nel mezzo della campagna elettorale. L’indagine ufficiale subito dopo la morte di Colosio, individuò a torto, in Mario Aburto Martínez, l’unico responsabile della ...

Ti spedisco in convento (Altro che Il Collegio!) : in UK la 'rieducazione' si fa con le suore (e su Real Time) : Debutta questa sera, domenica 19 maggio, alle 21.10 su Real Time Ti spedisco in convento, docuReality Made in UK che segue il percorso di 'rieducazione' di cinque giovanotte a corto di disciplina. Se da noi genitori compiaciuti delle loro piccole pesti le affidano alle cure di un gruppo di educatori mascherati da rigidi docenti anni '60, in un pseudo Collegio che di fatto è perfetto set a uso tv, in UK preferiscono affidarsi a professionisti ...

Cristian Imparato confessa : Micheal e Onestini? “Spero esca fuori Altro” : Cristian Imparato senza filtri dopo il Gf: prima attacca Guendalina Tavassi e poi torna a parlare di Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini Al Grande Fratello 16 Cristian Imparato si è fatto conoscere per essere una persona che non le manda di certo a dire. Oggi, dopo la sua eliminazione dal reality, è stato intervistato da […] L'articolo Cristian Imparato confessa: Micheal e Onestini? “Spero esca fuori altro” proviene da Gossip ...

Meloni : 'In Italia vogliamo costruire un Altro governo che possa fare a meno dei 5 stelle' : Intervistata da Antonio Preziosi per Rai Parlamento, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha affrontato ieri sera molteplici aspetti della situazione politica attuale, soffermandosi in particolare sulle ricette economiche che il suo partito intenderà portare in Europa, qualora riuscisse a sopravanzare la soglia di sbarramento prevista del 4 % per vedere eletto qualche suo rappresentante. Meloni: 'vogliamo costruire un'altra ...

Internazionali d’Italia - Kyrgios impazzisce e viene espulso dal campo : lancio di sedie - racchette e tanto Altro [VIDEO] : Internazionali d’Italia, Kyrgios è già fuori dopo aver chiuso anzitempo il suo match contro Ruud a causa della sua “gestione” rivedibile del match Internazionali d’Italia, Ruud passa al terzo turno dove affronterà Del Potro, grazie alla folle giornata di Nick Kyrgios, uno che ci ha abituati ai suoi eccessi. Il tennista australiano è stato espulso dal campo dopo una lite con l’arbitro. Kyrgios protestava per il ...

Fiat Tipo - Altro che pensione. Previsti aggiornamenti e soldi sulla fabbrica turca : “Prevediamo di investire circa 225 milioni di dollari entro la fine del 2020 e di avviare la produzione di nuovi veicoli nell’ultimo trimestre del 2020” presso lo stabilimento di Bursa, in Turchia: è quanto comunicato dalla Tofas, la joint venture creata da FCA e dalla compagnia turca Koç Holding e che si occupa della costruzione della Fiat Tipo in tutte le sue varianti di carrozzeria (compatta, berlina e station-wagon). I capitali, in ...

Cristian Imparato : "Se Michael avesse un Altro carattere - allora sì che avrei fatto pressione per averlo! - : Roberta Damiata Cristian Imparato si racconta a cuore aperto. L'ex gieffino rivela dettagli privati di Michael Terlizzi Al centro del gossip per le sue esternazioni su Michael, abbiamo incontrato Cristian Imparato dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello, per cercare di capire cosa è successo veramente e farci raccontare la sua verità. Te lo saresti aspettato di uscire dal Grande Fratello? “Sì, perché sia all’interno della Casa, ...

De Rossi e la Roma : è finito l’amore. «Giocherò Altrove» : Capitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan Futuro e l'addio alla RomaCapitan ...

Altro che smartphone - da Lenovo il notebook con lo schermo pieghevole : (Foto: Lenovo) Nel 2020 Lenovo potrebbe presentare il primo modello di portatile con schermo pieghevole che andrebbe a comporre una nuova interessante variante nel catalogo della premiata gamma ThinkPad X1. Alla recente e massiccia presentazione dei nuovi dispositivi della marca cinese si è visto dunque anche un concept di notebook contraddistinto da uno schermo flessibile in grado di piegarsi e chiudersi a libro. Sarebbe senza dubbio una nuova ...

MotoGp – Altro che clima teso - la Honda crede in Lorenzo : le parole del presidente HRC sono rassicuranti : Il presidente della HRC ottimista e fiducioso: le parole di Nomura su Jorge Lorenzo Il Gran Premio di Jerez de la Frontera non è stato il gp della svolta per Jorge Lorenzo: il maiorchino era certo di poter ottenere un buon risultato in Spagna, davanti al suo pubblico, in sella alla sua Honda, ma così non è stato. Jorge Lorenzo ha terminato la gara spagnola al 12° posto, ma nonostante qualche voce di corridoio, sembra che in Honda il clima ...

Le Iene scherzo a Orlando Puoti - il Principe Azzurro di Avanti un Altro (VIDEO) : Le Iene Show scherzo a Orlando Puoti, il Principe Azzurro di Avanti un’Altro, che accetterà di farsi clonare per un ingaggio in uno show di magia (VIDEO) La ricca puntata di ieri de Le Iene Show, in onda su Italia 1, ha visto protagonista Orlando Puoti, che Internet e la televisione conoscono con il nome di Principe Azzurro, che fa parte del salottino di Avanti Un Altro di Paolo Bonolis. Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Orlando ...

Orlando Puoti - video scherzo Le Iene/ "Clonato" principe azzurro di Avanti un Altro : Orlando Puoti, vido scherzo Le Iene: principe azzurro di Avanti un altro protagonista di un tentativo di 'clonazione' nella puntata di oggi.

Fa l’esame della patente al posto di un Altro ma viene bocciato : smascherato truffatore seriale : E’ accusato di essersi sostituito ad un candidato all’esame per la patente (che comunque non ha superato) presso la motorizzazione di Terni, esibendo la carta d’identità e il permesso di soggiorno di un nigeriano ventisettenne residente in provincia, entrambi falsificati: per questo un trentunenne originario del Ghana è stato arrestato (e poi rimesso in libertà dopo la convalida) dalla polizia stradale nell’ambito di ...