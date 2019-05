Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione per il livello dei fiumi

Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto : Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto, di seguito i bollettini di criticità emessi dai centri funzionali decentrati Allerta Meteo Emilia Romagna Allerta Arancione: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Note Previsionali: Per la giornata ...

Allerta Meteo Toscana : prolungato codice giallo per piogge e temporali : prolungato il codice giallo fino alle 14 di domani, martedì 21 maggio, per pioggia e temporali che saranno più probabili sulla parte settentrionale e nell’interno della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale a causa del permanere della vasta area depressionaria che sta interessando gran parte del continente e mantiene condizioni di instabilità anche sulla nostra regione. Nel pomeriggio di oggi possibilità ...

Allerta Meteo Veneto : ancora piogge e criticità per il livello dei fiumi : Sul Veneto persiste una circolazione ciclonica e permangono i piovaschi e condizioni generali di instabilità. La tendenza al diradamento nelle ore centrali di oggi. In particolare nei settori meridionali della pianura, convive con fenomeni ancora frequenti, a tratti diffusi sulle zone nord-orientali, localmente a carattere di rovescio o temporale. Ma già dal primo mattino di domani martedì 21 maggio sono probabili le precipitazioni a tratti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...

Forte maltempo in Campania : nubifragi in atto a Napoli - Allerta Meteo fino a stasera : Il persistere di una circolazione di aria instabile determina piogge e temporali diffusi sull'Italia. Oggi una delle zone più colpite sarà la Campania, per cui la Protezione civile regionale ha...

Allerta Meteo Campania : domani criticità idrogeologica per temporali : La Protezione civile della Campania ha diffuso un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica per temporali di colore giallo: l’avviso è valido a partire dalle 8 di domani mattina su tutto il territorio regionale. Dalle elaborazioni dei modelli matematici operate dal centro funzionale – si spiega in una nota – si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale“. Sono ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14 di martedì 21 maggio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: ...

Allerta Meteo Toscana : prorogato codice giallo per pioggia : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’Allerta Meteo codice giallo per pioggia – già emessa venerdì, e prolungata poi fino alle ore 12 di oggi – fino alle ore 14 di domani, lunedì 20 maggio. Il codice interessa quasi tutta la regione, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna. Oggi previsti rovesci sparsi (temporali solo occasionali): attesi ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità arancione : Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’Allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L’Allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile ...

Meteo - domenica nera con pioggia e grandine - temperature a picco. Allerta per i fiumi : Un weekend all'insegna del maltempo con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite previsti oggi sulla Capitale, con temperature comprese tra 15 e 17 gradi, con venti moderati da Sud. E domani,...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, conseguentemente alle previste precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia fino alle 12 di domani : Il maltempo interesserà buona parte della Regione Toscana fino alla giornata di domani, domenica 19 maggio. La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per pioggia, già emesso ieri, fino alle ore 12 di domani. Il codice interessa quasi tutta la Toscana fatta eccezione per le zone settentrionali e parte della costa. Nel dettaglio oggi, sabato, e domani, domenica, precipitazioni sparse su gran parte della ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta arancione, valida dalle 12, alla mezzanotte di domani, domenica 19, su tutta l’area centro-occidentale della Regione. Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli l’Allerta e’ di colore giallo. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla - neve a 1600 metri : Allerta gialla per le piogge, da oggi pomeriggio in Piemonte. Forti temporali – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti sulle zone occidentali, dove c’è il rischio di locali allagamenti e isolate frane superficiali. Nell’alta valle il fiume Tanaro potra’ raggiungere la piena ordinaria. Il livello del Po a Torino dovrebbe crescere di 1,5 metri, restando comunque al di sotto dei ...