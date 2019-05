Alice De Andrè si scaglia contro il Grande Fratello | «Un vero e proprio scempio

Alice De Andrè furiosa su IG conto il GF : 'Si tratta di abuso - mi fate orrore' : La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero molto difficile per Francesca De Andrè . La ragazza è stata messa al corrente del tradimento del suo fidanzato Giorgio e questo ha, naturalmente, generato molto scompiglio nel cuore dell'esuberante opinionista. Ad ogni modo, tale momento non è stato molto apprezzato da alcune persone molto vicine alla ragazza. Subito dopo la messa in onda di tale spettacolino, Alice De Andrè , sorella della ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : la sorella Alice si scaglia contro il reality ("Un circo degli orrori") : Protagonista assoluta della puntata di ieri del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso è stata Francesca De Andrè , che ha dovuto subire davanti a tutta Italia il fatto di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio Tambellini (anche se il buon Gennaro è già pronto a consolarla).In difesa della ragazza si è schierata la sorella Fabrizia su Instagram: "Franci , le persone che non ti capiscono e non dimostrano con i fatti di rispettarti, ...

Anticipazioni Un Posto al Sole : Andrea trascorre con Alice una mattinata di shopping : La longeva soap opera di Rai tre 'Un Posto al Sole' va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana regalando tanti colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Le novità non mancano all'interno del prodotto televisivo: anche il mese di maggio porta con sé tanti cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Per alcuni protagonisti tornerà il cielo sereno, ma lo stesso discorso non varrà per altri abitanti di palazzo ...