Al Roland Garros nuova tappa della caccia ai top 10 di Fabio Fognini | infortunio alla

(Di martedì 21 maggio 2019) Con gli Internazionali d’Italia di Roma ormai alle spalle facciamo il punto sullaall’entrata tra i top 10classifica mondiale da parte di. Né il ligure di Arma di Taggia, che venerdì compirà 32 anni, né i suoi diretti avversari sono in campo nei tornei di questa settimana, per cui il discorso è rimandato al, che inizia domenica., attualmente 11° nel ranking ATP, sua miglior classifica di sempre, ha da difendere i 180 punti degli ottavi di finale raggiunti l’anno scorso, esattamente come colui che gli sta davanti in classifica, John Isner, attualmente fermo per. Entrambi perderanno punti questa settimana, l’italiano 90 per la semifinale a Ginevra, lo statunitense 45 per i quarti a Lione. Per superarlo peròha bisogno almeno di confermare lo stesso piazzamento dell’anno scorso nello Slam sul rosso (andrebbe a 2740 punti ...

