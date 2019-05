A Roma arriva una mostra dedicata a David Bowie | dal 4 al 21 giugno

Roma - Totti futuro direttore tecnico? Arrivano conferme : “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti, dirigente della Roma in relazione alle voci che lo danno come futuro direttore tecnico giallorosso, indicazioni arrivate nella giornata di oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. Sono in corso valutazioni in casa Roma per programmare al ...

La crisi della Roma e il caso De Rossi sono arrivati in Parlamento : Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con la prospettiva concreta di restare fuori dalla Champions League e uno stadio nuovo ormai ridotto a chimera. Poi la doccia fredda dell'inaspettato e brusco congedo annunciato dai vertici societari alla bandiera Daniele De Rossi. La rabbia dei tifosi Romanisti è esplosa negli ultimi giorni in tutta la sua veemenza, complice forse la concomitante vittoria in coppa Italia dei 'cugini' ...

A Roma arriva “Find & Park” : la nuova funzione dell’app EasyPark : A Roma arriva “Find & Park”: la nuova funzione dell’app EasyPark che suggerisce il miglior percorso per trovare parcheggio sulle strisce blu. La nuova tecnologia, già disponibile in 24 città in Europa, consente all’automobilista di diventare un soggetto virtuoso nella lotta contro l’inquinamento. L’app EasyPark per la gestione della sosta, attiva a Roma dal 2015, da oggi si arricchisce di una nuova funzione: Find & Park. L’innovativa ...

Mille Miglia - La Freccia Rossa arriva a Roma : La seconda giornata della Mille Miglia ha preso il via questa mattina, con la partenza delle vetture da Cervia - Milano Marittima alle 6.15 alla volta di Roma, dove la prima auto è attesa in serata alle 20.30 per la consueta passerella di fine tappa in via Veneto.Il percorso di oggi. Prima di arrivare nella capitale da via Salaria, le auto storiche avranno già toccato in questa seconda giornata della Mille Miglia 2019 le località di Cesenatico e ...

Roma - la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra : “Baldini verme” [FOTO] : Che i tifosi giallorossi non avessero preso bene la decisione della Roma di “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che la contestazione potesse arrivare fino alla Londra, però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Ma Londra è anche la sede in cui risiede il consulente del ...

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Ranieri : 'Proviamo ad arrivare in Champions - poi finirà il mio lavoro a Roma' : ROMA - Tre partite alla fine del campionato, nove punti da conquistare per provare a centrare un traguardo quasi impossibile. La Roma di Claudio Ranieri dopo il pareggio a Marassi contro il Genoa ...

Ranieri : «Proviamo ad arrivare in Champions - poi finirà il mio lavoro a Roma» : ROMA - Tre partite alla fine del campionato, nove punti da conquistare per provare a centrare un traguardo quasi impossibile. La Roma di Claudio Ranieri dopo il pareggio a Marassi contro il Genoa ...

Arriva a Roma la Campagna nazionale 'Reumadays' : Roma, 9 mag., askanews, - Pericolose e potenzialmente invalidanti, subdole e molto diffuse ma ancora troppo spesso sottovalutate. Sono le malattie reumatiche, oltre 150 diverse patologie che ...

Un tuffo nella periferia Romana degli anni Settanta : al Ghione arrivano le 'Storie bastarde' : L'estrema periferia di Roma, con i sapori e le emozioni che l'hanno contraddistinta tra gli anni Settanta e i Novanta, arriva in scena al Teatro Ghione. Fino a domenica 12 maggio, infatti, il ...

Delibera stop stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Roma - Casal Bruciato - arrivata la Raggi : incontrerà la famiglia rom : La sindaca di Roma Virginia Raggi sta per recarsi a Casal Bruciato. Raggi dovrebbe incontrare la famiglia rom destinataria di una casa popolare che sta scatenando le proteste di residenti, affiancati...

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Manolas-Juventus - la conferma arriva direttamente dalla Roma : MANOLAS JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Manolas in vista della prossima stagione. Di fatto, come riportato dal quotidiano Romano, il club giallorosso starebbe puntando con forte decisione su Izzo, difensore attualmente in forza al Torino. Detto questo, l’affondo giallorosso sul centrale granata […] More