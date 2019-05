A New York | nel nuovo museo dedicato alla Statua della Libertà

Deutsche Bank - Ubs la declassa e il New York Times accusa : “Non informò gli Usa di transazioni sospette legate a Trump” : Deutsche Bank nella bufera. Secondo il New York Times l’istituto tedesco ha ignorato nel 2016 e nel 2017 l’allarme dei propri esperti antiriciclaggio su transazioni sospette di società controllate da Donald Trump e dal genero Jared Kushner, cui avevano prestato miliardi di dollari mentre tutte le altre banche avevano chiuso da tempo i rubinetti dopo i vari fallimenti del tycoon. Alcune di queste operazioni, nel caso di Kushner, ...

Donald Trump contro il New York Times : "Quando lascerò l'incarico tra 6 anni sarà morto" : Donald Trump torna ad attaccare duramente “il declinante New York Times, che sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni”. Il presidente Usa, prevedendo la propria rielezione nel 2020, apre la giornata con una sequenza di tweet contro la stampa.“Il declinante New York Times (sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni), e altri Fake News Media continuano a scrivere articoli ...

New York - come visitare The Vessel nel quartiere Hudson Yards di Manhattan : Elisa Pasino ?Url redirect: http://valigiaaduepiazze.ilgiornale.it/2019/05/new-York-come-visitare-the-Vessel-nel-quartiere-Hudson-Yards-a-Manhattan/come visitare The Vessel

New York - proposta una multa per chi attraversa la strada guardando lo smartphone : L'abitudine di camminare o attraversare per strada con lo smartphone è comune in molti Paesi. Ma New York ha deciso di porre un freno definitivo alla distrazione causata proprio dagli smartphone, non solo per gli automobilisti ma anche e soprattutto per i pedoni. Questa presa di posizione è dovuta al fatto che soltanto nella Grande Mela i pedoni che vengono investiti a causa della distrazione ammontano a circa 300 ogni anno. Per questo motivo la ...

Napoli - all'Università si studia la pizza che ha sbancato New York : Rosario Procino, da anni nella Grande Mela con la sua "Ribalta", chiamato a tenere una lezione alla "Suor Orsola Benincasa" nell’ambito del corso di Comunicazione e culture enogastronomiche

New York pensa a multare i pedoni che attraversano con gli occhi fissi sul cellulare : Previste multe da 25 a 250 dollari in una metropoli che assiste a 300 investimenti mortali all'anno. Una sola eccezione, quella riservata ai medici

A Rainy Day in New York di Woody Allen : ecco il trailer - : Niccolò Sandroni Il discusso film di Woody Allen, A Rainy Day in New York, dopo essere stato bloccato e poi confermato nei cinema europei, si svela con il primo trailer Woody Allen torna nei cinema, europei per ora, con A Rainy Day in New York e il suo primo trailer ci presenta il film come uno dei classici del regista. La pellicola è stata bloccata negli Stati Uniti a causa dell’onda lunga del movimento #metoo che ha colpito il ...

Equitazione - Global Champions Tour Madrid 2019 : 32° Alberto Zorzi - in testa i New York Empire : Nella prima gara della tappa di Madrid del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 32° posto per Alberto Zorzi su Danique, unico azzurro in gara, che accumula otto penalità sul percorso base, completato con il crono di 79″78. Vittoria per il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling, che chiude con un netto in 71″74, con un buon margine sul britannico Scott Brash su Hello Shelby, secondo in ...

Primarie Dem - si candida anche sindaco di New York : Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato la sua candidatura alle Primarie democratiche per le presidenziali statunitensi del prossimo anno. Nel video con cui ha lanciato la sua campagna, 'Working People First' (prima i lavoratori), de Blasio ha detto: "Affronterò i benestanti, affronterò le grandi società, non mi fermerò finché il governo non servirà i lavoratori. Come sindaco della più grande città d'America, ho fatto proprio ...

Broker immobiliare a New York. “Fare business in Italia è frustrante. Qui l’ascensore sociale funziona” : Lo scorso ottobre a New York sono stati venduti in blocco 21 appartamenti a Battery Park, Manhattan. Un affare da quasi 14 milioni di dollari, condotto da Andrea Pedicini, Broker Italiano, 36 anni, da più di 9 nella Grande Mela. È stato definito da molti una delle transazioni residenziali più importanti del 2018. “La mia però non è stata una fuga dall’Italia – racconta Andrea – Il nostro è un Paese meraviglioso ma, ahimè, non offre ancora un ...

New York - elicottero precipita nel fiume Hudson : Un elicottero è precipitato nelle acque dell'Hudson River a New York. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. È successo intorno alle 14.25 ora locale...