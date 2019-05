romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Roma – “Se il Pd avevale? Io come presidente della Regione non le ho mai abbandonate, perche’ posso vantare una politica della Regione Lazio, molto piu’ dell’amministrazione comunale, nelle: da Corviale a Ostia”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola, a, a Roma, per la riapertura del circolo Pd del quartiere. L'articolo: non ho maiproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Zingaretti a Casal Bruciato: non ho mai abbandonato #periferie: Roma – “Se il Pd aveva… - horridodelomel : 'Case ai rom e sfratto agli italiani'. Così Casal Bruciato 'accoglie' Zingaretti - ZiuPaddori : #Zingaretti: 'alla signora di Casal Bruciato io chiedo scusa perchè siamo scomparsi, ma le dico che stiamo tornando… -