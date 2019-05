Zidane alla Juve? Di Marzio allo scoperto | “Questa la verità”

Zidane-Bale - è caos Real! Il gallese forzato alla panchina : “vogliono cacciarmi? Datemi 17 milioni o resto e gioco a golf” : Gareth Bale tenuto forzatamente in panchina da Zidane: il gallese sbotta e apre al suo addio, per una modica cifra di 17 milioni di ‘buonuscita’ Il finale di stagione in casa Real Madrid è un caos, così come il resto dell’annata dei Blancos a dirla tutta. Sfumata la Champions subito dopo i gironi, terzo posto in campionato e due cambi di allenatori in corsa, hanno portato diversi malumori in casa dei madrileni. Zinedine Zidane, tornato ...

Calciomercato Real Madrid : Zidane sorride - in arrivo un colpo dalla Germania : Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid ha ufficializzato in queste ore l’acquisto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Luka JovicCalciomercato / Real Madrid / JOVIC / Zidane – Il lavoro di rifondazione del nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane continua a grandi passi e, dopo aver ufficializzato Diego Militao dal Porto, nei Blancos è in arrivo un altro nuovo acquisto importante, ovvero Luka Jovic, ...

Pjanic al Real Madrid - dalla Spagna sono sicuri : prima scelta di Zidane : Pjanic Real Madrid- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “ABC”, il Real Madrid sarebbe pronto a puntare in maniera decisa su Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus sarebbe la prima scelta nella lista della spesa di Zidane, il quale vorrebbe il regista bosniaco per rifondare il centrocampo delle merengues. Classe, qualità e geometrie: l’attuale giocatore […] More

Bonucci-Real Madrid - bomba dalla Spagna : Zidane vuole l’ex Milan : Bonucci-Real Madrid – Varane da tempo è finito nel mirino della Juventus, che pensa al francese come innesto perfetto per la futura difesa bianconera. Occhio però perchè il Real Madrid non lo cederà facilmente ed ha messo nel mirino uno dei bianconeri come possibile sostituto. Il Real Madrid ha inserito anche il nome di Leonardo […] More

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Zidane 'scarta' Isco - c'è la Juve : Una vera e propria rivoluzione attenderebbe il Real Madrid, dopo anni di successi nazionali ed internazionali, il flop di quest'anno in Liga e Champions League ha spinto Florentino Perez a scegliere Zidane per rilanciare il club. L'allenatore francese dovrà pensare a vincere ma anche a ricostruire una squadra che potrebbe perdere pezzi importanti. Se da un lato probabilmente Marcelo resterà al Real, in quanto uno dei fedelissimi del francese, ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Zidane 'taglia' il figlio? I motivi : Una decisione, secondo Sport , fortemente caldeggiata proprio dal padre. Retroscena Real Ma cosa c'è dietro questa decisione di 'far fuori' il figlio dall'ambiente Real? Secondo As , tra i motivi ...