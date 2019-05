Xylella | l’allarme di Italia Olivicola | “Il 75% dei terreni non viene curato

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Ho girato in questi giorni le campagne della provincia di Bari e del Salento e, purtroppo, emerge chiaramente un quadro preoccupante: solo 1 terreno su 4 èe trattato secondo i principi delle buone pratiche agricole (arature, potature, trinciature etc), il 75% dei campi è abbandonato e ciò comporta il rischio elevatissimo di un avanzamento della sputacchina e dellacon danni incalcolabili per l’olivicoltura”: lo ha dichiarato il Presidente di, Gennaro Sicolo, durante il convegno a Bari sul futuro dell’olivicoltura pugliese edna dopo le emergenze. “Stiamo perdendo la battaglia, le buone intenzioni annunciate in convegni e tavole rotonde non vengono tramutate in fatti concreti e tutto ciò che la scienza ci dicepuntualmente inapplicato, ancora oggi – ha ricordato Sicolo -. Invito la Regione ed i Comuni a multare i falsi agricoltori o gli ...

