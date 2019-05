Xavi dice basta | ultima gara giocata dal campione spagnolo | le foto dell’addio ...

Xavi dice addio al calcio : “Questa è la mia ultima stagione da calciatore” : Dopo aver vinto praticamente tutto, risultando tra i centrocampista migliori di sempre, il centrocampista spagnolo ex Barcellona Xavi Hernandez, oggi in forze all’Al-Sadd Sports Club, ha annunciato a 39 anni l’addio al calcio giocato a fine stagione. Queste le sue parole. “Questa è la mia ultima annata da calciatore, ora attendo di vedere cosa mi riserverà futuro in panchina. La mia filosofia di allenatore riflette lo ...