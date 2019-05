WWE Money in the Bank – Becky ‘one belt’ | Bayley vince e incassa su… Charlotte | Brock

WWE Money in the bank – Preview - anticipazioni e pronostici : tutto pronto per l’evento che mette in palio le valigette più ambite del wrestling : BRYAN E ROWAN vs THE USOS: tag team match valido per le cinture di coppia di Smackdown. La sfida si svolgerà nel kick off e quindi crediamo che la WWE non porterà cambi di guardia in un match con poca copertura televisiva. Anche se con meno feeling sul ring i due heel in un modo o nell’altro (magari anche con squalifica) avranno la meglio. NEESE vs DAIVARI: dopo aver vinto il titolo nel kick-off di Wrestlemania è quasi impossibile che ...

WWE – Annunciati i partecipanti al Money in the Bank 2019 : ecco le superstar che si contenderanno la valigetta maschile e femminile : Durante le ultime puntate di Raw e SmackDown sono stati Annunciati i partecipanti ai due Money in the Bank, maschile e femminile, che si contenderanno le importantissime valigette Archiviato lo spettacolo di WrestleMania e la successiva ‘pausa’ dai PPV per qualche settimana, in WWE è tempo di tornare a fare sul serio. Il primo grande show in calendario è Money in the Bank, l’evento che mette in palio due valigette, una ...

WWE - Lesnar non torna in Ufc. C'è Randy Orton nel Money in the Bank : Brock Lesnar non tornerà più a combattere in Ufc e non sarà più un lottatore di arti marziali miste. L'ex Wwe Universal Champion non si fa vedere direttamente da WrestleMania 35, quando ha perso il ...