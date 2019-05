World Oceans Day | la biologa marina Mariasole Bianco lancia il progetto #ilmareiniziadaqui

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) La, punto di riferimento nazionale ed internazionale per le politiche legate alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo sostenibile e nota per i suoi interventi al programma di Rai3 Kilimangiaro, sarà tra gli esperti internazionali che, il 7 giugno prossimo, presenzieranno al convegno “Gender and the Ocean” presso l’ONU in occasione delDay.è stata invitata a dare il proprio contributo sul dibattito intorno alla parità di genere nella conservazione degli Oceani e del loro sfruttamento sostenibile. In questa occasione presenterà anche il nuovo“Il mare inizia da qui” una serie di iniziative – attivate in cooperazione conrise l’associazione no profit che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino di cui è Presidente e Co-fondatrice – che prenderanno vita nei ...

