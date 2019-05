tuttoandroid

(Di lunedì 20 maggio 2019) Oggi 20 Maggio 2019 il programma fedeltà, creato da Wind Tre per i suoi clienti Wind di linea mobile e fissa,una gift carddel valore di 10è una piattaforma interamente dedicata al cinema e alleTV, con un catalogo digitale di oltre 50.000 titoli in streaming a noleggio o in acquisto permanente. L'articolo10pertv suproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WinDay regala 10 euro per vedere film e serie tv su Chili - AnnaRiannamr : Wind regala 1000 giga per una settimana col WINDAY di oggi - infoitscienza : Wind regala 1000 giga per una settimana col WINDAY di oggi -