Wanda Nara | lo sfogo contro il commento di Lele Adani su Icardi | Inutile sarà tua

Wanda Nara attacca Adani : “Inutile è quella pu***na di tua sorella!” [VIDEO] : Wanda Nara attacca Adani: Wanda Nara attacca Adani durante la telecronaca in diretta di Napoli-Inter. La moglie manager dell’ attaccante argentino Mauro Icardi, sbotta per una frase pronunciata dall’ opinionista Sky dopo il gol di Maurito. La bombastica wag commenta con un epiteto in lingua argentina dopo che Lele Adani ha giudicato il rigore realizzato dal numero 9 del club meneghino. Così, per l’ Inter, oltre alla serata ...

Adani definisce il gol di Icardi ‘inutile’ - Wanda Nara si infuria : “inutile sarà la troia di tua sorella!” [VIDEO] : Adani definisce il gol del 4-1 di Icardi come inutile, Wanda Nara non la prende bene e insulta il telecronista Sky in una storia Instagram poi rimossa Clima teso in casa Inter dopo il netto 4-1 subito dal Napoli. Non solo i giocatori, ma anche le ‘consorti’ hanno incassato la sconfitta con relativo poker che rimanda il discorso Champions all’ultima giornata. Wanda Nara, sempre pungente nelle sue dichiarazioni, si è fatta ...

Wanda Nara - una storia su Instagram accende le polemiche con Adani : “Inutile è quella pu***na di tua sorella” [VIDEO] : polemiche nelle ultime ore per una storia pubblicata e poi rimossa da Wanda Nara su Instagram. La showgirl argentina ha reagito ad un commento di Adani dopo il gol su rigore di Icardi contro il Napoli, ritenuto inutile dal commentatore di Sky. E sono volati insulti pesanti. In basso il VIDEO dell’accaduto. Andate ancora dietro a questa meretrice pic.twitter.com/GwKOhY5RhN — Vito (@VitoM_1) 19 maggio 2019 SEGUI CALCIOWEB PER LE ...

VIDEO – Wanda Nara non apprezza il commento di Adani e parte l’insulto : Come riportato FoxSports.it Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, non ha gradito il commento di Adani a Sky durante Napoli-Inter. Wanda non appare convinta che la rete di suo marito su calcio di rigore sia inutile nel 4-1, infatti ha postato una story su Instagram (poi eliminata) in cui commenta le parole di Adani “Inutile è la reconcha de tu hermana, inutile”. La traduzione abbastanza intuitiva è “Inutile sarà la ...

Wanda Nara non apprezza il commento di Adani e parte l’insulto : Come riportato FoxSports.it Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, non ha gradito il commento di Adani a Sky durante Napoli-Inter. Wanda non appare convinta che la rete di suo marito su calcio di rigore sia inutile nel 4-1, infatti ha postato una story su Instagram (poi eliminata) in cui commenta le parole di Adani “Inutile è la reconcha de tu hermana, inutile”. La traduzione abbastanza intuitiva è “Inutile sarà la ...

Futuro Icardi – Il tweet di Wanda Nara conferma le volontà di Mauro : Wanda Nara conferma la volontà del marito di rimanere un giocatore dell’Inter: il tweet della moglie-agente dell’attaccante argentino Questa mattina Mauro Icardi ha pubblicato una Storia Instagram con la quale ha voluto fare chiarezza riguardo le sue volontà per il suo Futuro. Icardi ha confermato di voler rimanere a Milano, a vestire i panni nerazzurri e scendere in campo con la sua Inter. Dopo il caos creatosi attorno ...

Wanda Nara provocante sui social : la moglie di Icardi fa impazzire i follower con le sue pose sexy [VIDEO] : Wanda Nara sa come far perdere la testa ai suoi follower: video sexy davanti allo specchio per la moglie di Mauro Icardi Si è placato il caos nato attorno a Wanda Nara per il futuro del marito all’Inter. La showgirl argentina riesce ancora a far discutere, con post social e affermazioni a Tiki Taka, ma anche per la sua sensualità. Oggi, infatti, parliamo proprio del lato sexy di Wanda Nara, che nelle ultime ore sta facendo impazzire ...

Striscia la Notizia - nel mirino Wanda Nara : "Sapete com'era un giorno?" - le foto che rivelano tutto : Sotto a chi tocca, nella fattispecie a Wanda Nara, la moglie e l'agente di Mauro Icardi. È infatti la meravigliosa bionda a finire nel mirino di Striscia la Notizia, nel consueto servizio "Fatti e rifatti", a lei interamente dedicato e trasmesso nella puntata di mercoledì 15 maggio. La moglie di Ica

Wanda Nara : 'Icardi e Ronaldo possono giocare insieme' : Mancano due partite alla fine della Serie A, ma le notizie principali 'battute' dai media sportivi riguardano in particolar modo il calciomercato. La società più chiacchierata da questo punto di vista è la Juventus, pronta a definire a breve chi sarà l'allenatore che guiderà i bianconeri la prossima stagione. Secondo gli addetti ai lavori, la società bianconera dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo top player, così da poter ...

Black Cat! Sexy Wanda Nara in latex come la donna gatto : L'ultimo scatto che ritrae Wanda Nara in versione "gatta nera" ha scatenato le critiche del web... gli utenti vorrebbero vederla com'è realmente, senza l'uso eccessivo di Photoshop. Su Instagram lady Icardi con un costume nero abbinato a degli stivaloni in latex...“Si nota molto Photoshop”, “Perché usi tanto Photoshop?”, “Senza Photoshop sei alta un metro”: sono questi alcuni dei commenti che si leggono.

Wanda Nara a Tiki Taka : “Sono stanca di ripetere che Mauro vuole restare all’Inter - forse non lo vogliono più” : Wanda Nara, moglie – agente di Mauro Icardi ha parlato del futuro del centravanti dell’Inter nella trasmissione Tiki Taka: “Sono arrivate tante offerte, ma Icardi rimane all’Inter”‘ ‘I giornali continuano a dire che potrebbe andare via, ma sono stanca di ripetere che vuole rimanere all’Inter. Le squadre e gli allenatori migliori lo vogliono, ma lui è convinto di rimanere all’Inter, ...

Icardi-Inter - Wanda Nara conferma : “Rimane in nerazzurro” : Semplice conferma. Ma di questi tempi, si fa sempre bene a ribadirlo. Wanda Nara resta ferma sui suoi passi in merito alla posizione in nerazzurro del marito e suo assistito Mauro Icardi. A Tiki Taka ha affermato che il calciatore rimarrà all’Inter, confermando difatti quanto già dice da settimane, nonostante non ve ne sia ad oggi la certezza. Una situazione ambientale che non lo aiuta (la Curva Nord contro), l’incognita ...

Wanda Nara sbotta a Tiki Taka : “Icardi resta all’Inter! Ci sono offerte delle big - se poi qualcuno in società non lo vuole…” : Wanda Nara perde la pazienza a Tiki Taka e conferma la permanenza di Icardi all’Inter, ammesso che qualcuno in società non lo voglia mandar via… Icardi resta all’Inter? Stando a quanto accaduto nelle scorse settimane, tra fascia di capitano tolta, infortuni più o meno veri, diverse settimane lontano dagli allenamenti e l’astinenza da gol, la risposta sembrava scontata: in estate sarà addio. In questa vicenda però, ...

Possibile ... si è vestita! Wanda Nara sorprende su instagram : Per la Festa della Mamma, Wanda Nara ha deciso di sorprendere i suoi follower, pubblicando una serie di scatti che la vedono posare in camicia in denim stile texano e gonna fasciante rosso fuoco che mette in evidenza tutte le sue procaci forme. Ma la sorpresa, almeno per gli haters, che sono sempre in agguato, è stata quella di vedere la sexy procuratrice sportiva “vestita! E chi se la ricordava più con gli abiti addosso!”.-- Dopo ...