Volleyball Nations League – Blengini ufficializzerà domani i 25 convocati per l’edizione

(Di lunedì 20 maggio 2019)la lista dei 25 atletiper laNel corso della giornata diil CT Gianlorenzola lista definitiva dei 25 atletiper la2019. Come previsto dal regolamento della competizione, per ogni tappa il tecnico sceglierà dall’elenco i 14 giocatori che disputeranno le tre gare in programma. Arrivata ieri a Cagliari, la Nazionale Seniores Maschile è al lavoro per proseguire la preparazione in vista della stagione estiva e delle due amichevoli che saranno disputate nel capoluogo sardo contro la Nazionale Maschile del Giappone il 23 e 24 maggio al PalaPirastu di Cagliari in entrambi i casi alle 20. Il test match del 24 maggio sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Fipav.Maschile: in vendita i biglietti per Milano Da oggi è attiva la biglietteria ...

