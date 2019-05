Volley | mercato | Piacenza sogna Stankovic | Padova verso la conferma di Barnes

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Conclusa ufficialmente la stagione per i club italiani di pallavolo impazzano, come sempre accade in questo periodo dell'anno, le voci sui probabili trasferimenti e sui movimenti delle principali squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Superlega. Verona: con Stoytchev ci sono Bonami e Grozdanov Definito l'allenatore per la prossima stagione ora ecco anche il libero ed il centrale. Per la seconda linea è stato messo sotto contratto Federico Bonami. L'atleta fiorentino (ultima stagione a Sora) fresco di convocazione in nazionale, era entrato anche nel mirino dima la Gas Sales è stata battuta sul tempo dal team di Verona, che ha anche deciso di riportare in Italia il centrale Aleks Grozdanov. Il giocatore bulgaro che era andato in prestito ai belgi del Noliko Maaseik, con i quali ha vinto il campionato. Intanto prosegue la polemica a distanza tra Stefano Magrini e ...

