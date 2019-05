Volley | Davide Gardini indisponibile per l’attività agonistica | accertamenti

oasport

non è attualmente disponibile per l'attività. Questa è la triste notizia che è stata comunicata dalla Feder, il giovane schiacciatore sta effettuando degliclinici-diagnostici con la finalità di ottenere il rilascio dell'idoneità sportiva. Questi esami si sono resi necessari in seguito alla visita medico-sportiva effettuata presso l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni. Il 20enne ha disputato una buona stagione negli USA con la casacca di BYU ed era stato inserito nella lista dei convocati per la Nations League 2019 dimaschile ma purtroppo il CT Chicco Blengini non potrà contare sul promettente figlio d'arte che avrebbe rappresentato un ottimo rinforzo per la nostra Nazionale.

