Violenza | Deborah che ha ucciso il padre | perché può essere legittima difesa

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non era la prima che da quella casa venivano urla e litigi, era l’ennesima ed è finita in tragedia., 19enne studentessa di Monterotondo Scalo ha colpito ilcon un coltello da cucina. Lorenzo Sciacquatori è morto in ospedale, la figlia è agli arresti domiciliari. La procura valuta anche laper la diciannovenne arrestata dai carabinieri per omicidio volontario. Il comportamento violento delera stato segnalato più volte, violento nei suoi confronti e in quelli della madre Antonietta e della nonna. Già nel 2014 era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed era stato anche arrestato, mai aveva smesso con alcol e droga. Secondo le testimonianze dei vicini la notte dell’omicidio per tre ore l’uomo violento si è accanito contro la ragazza, la madre e la nonna. Alle 8 del mattino sono fuggite in pigiama. È stato in questo momento cheha ...

OmarGibelli : Io sto con Deborah che dopo l'ennesima lite...l'ennesima violenza ai danni della madre e suoi uccide il padre. Fate… - LaTentatrice : #LEGITTIMADIFESA 4 Donne ed un Orco, #120db BASTA VIOLENZA SULLE DONNE ,Uccide il padre perché violento. Monteroton… - gun60 : Deborah Sciacquatori, vittima di violenza insieme a sua madre, ha ucciso l'uomo che, invece di essere marito e padr… -