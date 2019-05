Violenti | razzisti | maleducati Basta genitori alle partite

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Antonio Ruzzo Si alza l'asticella. E così, dopo il classico «spaccagli le gambe...» di pochi mesi fa su un campetto della periferia milanese, ora arriva «negro di m...», un altro evergreen dell'educazione sportiva (ma non solo) urlato da chi l'educazione dovrebbe insegnarla, cioè i. Insulti gravi. Terribili se rivolti (...) (...) a un ragazzino di 13 anni «italiano, ma adottato in Etiopia», come ricorda la madre denunciando sui social. Insulti dagli spalti sabato a Milano durante una partita di basket, un torneo fra ragazzi delle medie. Non una finale di Coppa campioni, dove pure sarebbero stati inaccettabili. Ma ormai va così. E, se ancora valesse il senso della provocazione senza essere fraintesi, ial seguito dei figli quando fanno sport dovrebbero essere vietati. Via dagli spogliatoi, dai campetti, dtribune, dai bordi delle piscine, dpiste ...

