Vincent Lambert, medici staccano la spina: respinto ultimo ricorso dei genitori (Di lunedì 20 maggio 2019) All'ospedale di Reims è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico e in stato vegetativo da 10 anni, diventato suo malgrado il simbolo del dibattito sul dine vita in Francia. respinto anche l'ultimo ricorso dei genitori alla Corte europea dei diritti umani. Per la moglie del 42enne e i medici è accanimento terapeutico.



NicolaPorro : Il Consiglio di Stato francese ha deciso per l’eutanasia di Vincent Lambert, nonostante il volere dei suoi familiar… - ilfoglio_it : Interrotte idratazione e alimentazione, è iniziata l'eutanasia di Vincent Lambert. Neanche l'appello dell'Onu ha fe… - vaticannews_it : #20maggio In #Francia è stata avviata la procedura per interrompere l’alimentazione e l’idratazione di… -