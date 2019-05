TelevideoRai101 : Vienna,via i ministri di estrema destra - MARRASVIAGGI : #Praga ???? #Vienna ???? #Budapest ???? #Tour 8 giorni - 7 notti dal 14/7 al 18/8 con volo da Palermo e Catania via Roma… -

In Austria, tutti idella Fpoe () lasciano il governo del cancelliere popolare, Kurz. Si dimettono dopo che Kurz aveva destituito il ministro dell'Interno. Kickl (Fpoe), per garantire piena indagine sul caso dell'ex vice cancelliere Strache (Fpoe) che avrebbe promesso appalti pubblici a una presunta ereditiera russa in cambio di un sostegno elettorale al partito. Kurz chiede al presidente van der Bellen di sostituire tutti icon "esperti o funzionari di punta" per preservare l'attività del governo.(Di lunedì 20 maggio 2019)