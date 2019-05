VIDEO Lazio-Bologna 3-3 | Highlights | gol e sintesi Spettacolo all’Olimpico

Atalanta-Lazio - ecco il VIDEO dell'assalto ultrà all'auto dei vigili : Questione di secondi: il tifoso si avvicina all'auto dei vigili e dal vetro posteriore infila un fumogeno nella macchina. Succede prima di Atalanta-Lazio, la finale di Coppa Italia: per gli...

VIDEO/ Atalanta-Lazio - 0-2 - gol e highlights - Tare : Coppa Italia resta nella storia : VIDEO Atalanta-Lazio, 0-2,: i gol di Milinkovic-Savic e Correa regalano ai biancocelesti la settima Coppa Italia della loro storia.

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si complimenta col presidente [VIDEO] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...

Tifosi della Lazio insultano Mihajlovic : “zingaro” - il tecnico reagisce e viene fermato solo dalla polizia [VIDEO] : Sinisa Mihajlovic insultato da alcuni pseudo-Tifosi razzisti che fuori dall’Olimpico hanno preso di mira il tecnico del Bologna Spiacevole episodio accaduto ieri prima di Lazio-Atalanta per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Alcuni beceri razzisti hanno urlato “zingaro” nei confronti del serbo, dimostrando tutta la loro pochezza. Il tecnico però non è uno che si lascia insultare restando con le mani in mano e si è ...

La Lazio vince la Coppa Italia : i festeggiamenti [FOTO E VIDEO] : 1/26 Foto Fabrizio Corradetti - LaPresse ...

Atalanta-Lazio - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Foto|Diretta VIDEO : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà, 20 fermati

VIDEO Cagliari-Lazio 1-2 : Highlights - gol e sintesi. Biancocelesti ancora in corsa per l’Europa : La Lazio passa per 1-2 in casa del Cagliari nell’anticipo delle ore 18.00 della 36ma giornata della Serie A di calcio: ai Biancocelesti basta un gol per tempo per portar via i tre punti dalla Sardegna. Apre al 32′ Luis Albero, chiude al 54′ Correa, inutile il gol in pieno recupero di Pavoletti: Biancocelesti ancora in corsa per l’Europa, sardi non ancora matematicamente salvi. Highlights Cagliari-Lazio 1-2 IL ...

Pagelle Cagliari-Lazio 1-2 : voti - tabellino e Higlights del match -VIDEO- : Pagelle Cagliari-Lazio- Giornata primaverile e sole battente. Lazio chiamata alla prova del nove per tenere vive le speranze d’Europa, Cagliari ormai salvo, ma pronto a vender cara la pelle per provare ad agguantare il 10° posto in classifica. Parte forte la Lazio: primo acuto al 5′ con tiro ravvicinato di Caicedo, tocco sotto che termina […] L'articolo Pagelle Cagliari-Lazio 1-2: voti, tabellino e Higlights del match -VIDEO- ...

VIDEO/ Lazio Atalanta - 1-3 - : gol e highlights - la Dea umilia Olimpia - Serie A - : Video Lazio Atalanta, risultato finale 1-3,: il gol di Parolo è un fuoco di paglia per i biancocelesti, la Dea la ribalta e si tiene il quarto posto.

Sky : Polemica Lazio-Ranieri - la procura ha chiesto di visionare i VIDEO : La Polemica che ha tenuto banco in questa giornata di precampionato tra la Lazio e l’allenatore della Roma Claudio Ranieri sembra giunta all’epilogo. Secondo quanto riporta SkySport la procura federale vuole vederci chiaro. Il motivo della Polemica La scintilla è una frase che il mister giallorosso ha detto durante la conferenza stampa sulla partita Lazio-Inter del 2010. Siccome la Roma si gioca il quarto posto con l’Atalanta ...

