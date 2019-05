Video incidente su Facebook | “Andiamo a 220 all’ora” e poi lo schianto + video

Incidente Modena - due morti. Il Video choc prima dello schianto : «Andiamo a 200 all'ora - ci aspetta la droga». Falciati da un'auto : Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un Incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono Luigi Visconti, 39 anni originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36...

Incidente Modena - due morti. Il Video choc prima dello schianto : «Andiamo a 200 all'ora - ci aspetta la droga» : Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un Incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono Luigi Visconti, 39 anni originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36...

Moto2 - bruttissimo incidente a Le Mans tra Pasini e Baldassarri : il marchigiano portato via in barella [Video] : Nei primi giri della gara di Moto2 a Le Mans, terribile incidente tra Pasini e Baldassarri con quest’ultimo che ha avuto la peggio Un incidente davvero impressionante, che ha visto come protagonisti Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri. I due italiani sono venuti a contatto nelle prime fasi del Gp di Le Mans, ad avere la peggio è stato il marchigiano, trasportato via in barella dopo essere stato colpito dalla moto del Paso. Attimi di ...

Mosca - il nuovo Video dell’incidente aereo costato la vita a 41 persone : il velivolo rimbalza sulla pista e prende fuoco : Spunta un nuovo video del disastro aereo costato la vita a 41 persone lo scorso 5 maggio. Il volo Aeroflot, dopo essere stato colpito da un fulmine tenta un atterraggio di emergenza e rimbalza tre volte sulla pista prima di prendere fuoco. Mondo | Di F. Q.. Mosca, aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza: 41 morti L'articolo Mosca, il nuovo video ...

Video Tatsuki Suzuki evita un brutto incidente con Dalla Porta : “Mi sono ca…o addosso”. Questione di millimetri : Tatsuki Suzuki ha schivato Lorenzo Dalla Porta per millimetri durante le prove libere 2 del GP Francia 2019, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro giapponese del Team SIC58, secondo due settimane fa a Jerez, è riuscito a evitare un bruttissimo contatto col pilota italiano che poteva provocare delle brutte conseguenze. Al termine della sessione, il nipponico ha candidamente dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono ca…o ...

Video Fernando Alonso va a sbattere contro il muro! Incidente durante le prove libere 500 Miglia Indianapolis : Fernando Alonso si è reso protagonista di un Incidente nel corso delle prove libere valide per la 500 Miglia di Indianapolis che andrà in scena domenica 26 maggio sul celebre ovale dell’Indiana. Il pilota spagnolo, al volante della McLaren Chevrolet, aveva preso la scia della monoposto di Graham Rahal ma è andato a sbattere contro il muro in curva 3. Vettura danneggiata in maniera rilevante ma fortunatamente non ci sono conseguenze fisiche ...

Indy 500 - incidente per Alonso : paura per il pilota spagnolo - FOTO e Video : Indy 500, incidente per Fernando Alonso uscito comunque illeso come confermato dallo stesso pilota sui social “Ho fatto un errore nell’angolo tre sottovalutando la presa, mi dispiace per la squadra e per i ragazzi che ora dovranno lavorare molto ora. Lezione imparata, saremo più forti, più tardi in questa giornata o domani“. Ha commentato così il suo incidente Fernando Alonso, impegnato oggi nella Indy 500 ed autore di un ...

Moglie e papà di Michael Schumacher per la prima volta in Video dall'incidente raccontano la carriera del campione in un documentario : Dopo l’incidente che nel 2013 cambiò per sempre la vita di Michael Schumacher, la Moglie e il papà della leggenda della Formula 1 torneranno a parlare davanti alle telecamere.I due appariranno in un nuovo documentario sulla vita del pilota tedesco che si intitolerà “Schumacher”, che dovrebbe arrivare nei cinema di Germania e Svizzera nel prossimo dicembre. Un trailer sarà però proiettato al ...

WRC – Mostruoso incidente per Neuville al Rally del Cile : le immagini sono davvero spaventose [Video] : Un incidente terrificante per Neuville e Gilsoul nella PS 8 del Rally del Cile: immagini spaventose Attimi di terribile paura ieri durante la PS 8 del Rally del Cile: la Hyundai i20 Coupé WRC di Neuville e Gilsoul, dopo un atterraggio troppo al margine ed il contatto col un ‘muretto’ di terra, è impazzita, girando su se stessa e sparando pezzi di lamiera da tutte le parti. Gli spettatori posizionati in quel punto del tragitto ...

WRC – Mostruoso incidente per Neuville al Rally de Cile : le immagini sono davvero spaventose [Video] : Un incidente terrificante per Neuville e Gilsoul nella PS 8 del Rally del Cile: immagini spaventose Attimi di terribile paura ieri durante la PS 8 del Rally del Cile: la Hyundai i20 Coupé WRC di Neuville e Gilsoul, dopo un atterraggio troppo al margine ed il contatto col un ‘muretto’ di terra, è impazzita, girando su se stessa e sparando pezzi di lamiera da tutte le parti. Gli spettatori posizionati in quel punto del tragitto ...

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo per salvare il capitano - nuovi dettagli sul terribile incidente [FOTO e Video] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Lodi - il volo del suv Jaguar sulla siepe : il Video dell’incidente ripreso dalle telecamere di una stazione di servizio : Un suv Jaguar con a bordo una coppia e la loro bimba si è ribaltato sulla strada statale 9 via Emilia a Secugnago (Lodi) dopo essersi scontrato con una Lancia Lybra; l’auto si è impennata ed è atterrata capovolta sul piazzale di un distributore di benzina. Illeso un uomo che si trovava sul piazzale ed è stato sfiorato dalla vettura fuori controllo. Gli occupanti della vettura, un uomo di 49 e una donna di 56 anni e la figlia di 1 anno ...

Moto2 - incidente pauroso ad inizio gara a Jerez : diversi piloti coinvolti - i dettagli [Video] : Moto2, Gardner ha causato un effetto domino che ha coinvolto diversi piloti: da Marquez a Pratama Moto2, dopo un solo giro subito bandiera rossa a causa di una serie di cadute davvero brutte. Gardner è stato il primo ad andare a terra, restando a centro pista e creando un effetto domino con la moto che ha colpito Marquez che seguiva. Altri piloti coinvolti, tra questi l’azzurro Bezzecchi che ha letteralmente salvato la vita a ...

Incidente Ciao Darwin 2019/ Video - due concorrenti si fermano ai rulli e... : Incidente rulli a Ciao Darwin 2019 a Gabriele Marchetti: il discorso di Paolo Bonolis e i rulli 'tagliati'. Due concorrenti si fermano e...