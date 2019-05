VIDEO Basket | NBA Playoff 2019 | terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie trae Milwaukee Bucks,conclusivo della Estern Conference neidella NBA 2018-. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra allenata da Mike Budenholzer è riuscita a recuperare nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per tutta la durata della gara e soltanto un sontuoso Kawhi Leonard (36 punti) ha trascinato alla vittoria la compagine canadese. Milwaukee continua a condurre nella serie per 2-1, ma il successo deiha riaperto il risultato dopo le prime due sfide vinte dai Bucks in maniera piuttosto agevole. Di seguito ile la sintesi della ...

