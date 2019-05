Vespa | tour europeo in cinque tappe

Al via il tour estivo dell’iconica Vespa : tutti i dettagli sulle tappe e i DJ internazionali : Dammi una Vespa e ti porto in vacanza? La musica cambia ma Vespa rimane sempre la stessa, il tour dell’estate 2019 nelle capitali europee più glamour sarà animato dai DJ Merk & Kremont Vespa è la stella dell’estate 2019 e, come una vera rockstar, parte in tour tra le capitali glamour dell’Europa. The Sound Of Europe tour è una formula di evento completamente nuova, che interpreta al meglio la contemporaneità di Vespa e che, con ...