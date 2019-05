ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Per avere un’idea di quello che è il livello di moralità e di umanità dei governanti statunitensi (Repubblicani o Democratici old style), basti pensare a quanto affermò una volta la signora Madeleine Albright, all’epoca Segretario di Stato. La corrispondente della Cbs, Lesley Stahl, le pose la seguente domanda a proposito delledecretate dal governo di Washington contro l’Iraq: “Abbiamo saputo che sono morti mezzo milione di bambini, più di quanti ne uccise la bomba di Hiroshima. Valeva la pena far pagare un simile prezzo?”. Al che l’ineffabile signora Albright rispose in questi termini testuali: “Credo che sia stata una scelta molto difficile, ma quanto al prezzo, pensiamo che ne valesse la pena”. Più tardi la signora Albright si scusò per quella risposta disumana, come fece anche in altre occasioni, ma i fatti restano e più che ...

Cascavel47 : Venezuela, basta a minacce e sanzioni dagli imperialisti Usa! - linarossetti : @LegaSalvini la sinistra ormai e' fuori controllo coi centri sociali e delinquenti e' inutile che si affannano noi… - paolo_rubicon : @icebergfinanza @repubblica Bravo Mazzalai !!! Andiamo tutti in Venezuela, anzi andate... se non fosse stato per i… -