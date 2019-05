Venezia, 20enne violentata nel giardino di una discoteca

Era andata a ballare con due sue amiche quando è stata avvicinata da un uomo, che l'ha poi violentata nel giardino antistante la discoteca. È successo lo scorso sabato 18 maggio a Marghera, in provincia di Venezia, dove una ragazza di 20 anni ha denunciato lo stupro avvenuto in uno degli spazi a disposizione del locale da parte di un giovane, che lei ha raccontato essere originario dell'Est Europa e che si è poi dato alla fuga. Dopo l'aggressione, la giovane è tornata a casa e ha confidato tutto ai genitori che, prima di rivolgersi alle forze dell'ordine, l'hanno accompagnata in ospedale, dove i medici hanno confermato l'abuso e informato gli investigatori.

