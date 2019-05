Vela | si alza il sipario sul Laser Senior European Championship | tredici gli atleti

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’evento prevede per i primi tre giorni – da oggi fino al 22 – le regate di qualificazione alle quali poi seguiranno le regate della serie finale nei giorni tra il 23 e il 25 maggio 329provenienti da 42 nazioni e divisi traStandard (164),Radial femminile (123) eRadial maschile (23) hanno iniziato oggi – lunedì 20 maggio – la loro avventura als & OpenTrophy in corso di svolgimento a Douro Marina, Vila Nova de Gaia, Porto, Portogallo. La città di Vila Nova de Gaia conta 300mila abitanti, fa parte dell’area metropolitana di Porto, si trova sulla riva sinistra del fiume Douro e fronteggia il quartiere antico della Ribeira della città di Porto. Inoltre Vila de Gaia è la seconda città più popolosa del Portogallo. Sono presenti in Portogallo 48 tra i migliori 50della ranking list ...

