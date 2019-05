Vandali alla scuola media di Venaria La furia del sindaco 5 Stelle | Idioti del

Ladri alla Uil di Livorno - rubati 3 computer e Vandali zzata la sede : Nel giro di poche settimane è già la seconda volta che una sede della Uil in Toscana è presa di mira da malviventi

Gli avamposti della cristianità alla mercé di Vandali e ubriachi : Francesco Giubilei A Cesena l'ultimo caso: una cappella distrutta dopo una rissa. La lezione (dimenticata) della Francia Il pavimento ricoperto di sangue nella navata della chiesa, le panche spezzate in due e rovesciate, l'altare profanato con vasi, fiori e candelabri gettati a terra, le immagini del video che in tarda mattinata è iniziato a circolare sui social network dei cittadini di Cesena, in un primo momento sembrava essere una ...