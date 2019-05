Usa-Cina | ultime notizie | Google blocca vendite a Huawei

termometropolitico

(Di lunedì 20 maggio 2019) Usa-Il conflitto Usa-di questi ultimi mesi non è mai stato unicamente relativo alla sfera commerciale. L’ambito tecnologico è sempre stato presente, e mai in secondo piano. Sia per ciò che riguarda la supremazia delle aziende di uno o dell’altro paese nelle industrie più legate a processi di innovazione, sia per considerazioni relative ai temi della cybersicurezza. La notizia per la qualequasi sicuramente precluderà agli aggiornamenti per i sistemi Android, è ulteriore prova di questi multipli livelli. Con questa decisione,rischia di subire un durissimo colpo ai suoi profitti nel lungo periodo, dato che gran parte della sua produzione di dispositivi elettronici comprende sistemi operativi sviluppati dall’azienda di Mountain View.: una decisione dal forte impatto ...

