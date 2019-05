Uomini e Donne | Rocco Fredella risponde agli hater | Non ho preso in giro

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Francesca Ajello Dopo aver presentato pubblicamente la sua nuova fidanzata,è statodi mira sui social: non sono pochi color che pensano che l'ex cavaliere diabbiainGemma Galgani e il programma Solo qualche giorno fa,ha deciso di presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata con un post su Instagram. Se in molti si sono congratulati con l'ex cavaliere di, non sono mancati alcuni commenti negativi. Secondo gliavrebbeinGemma Galgani e il programma. Infatti, l'uomo ha lasciato il dating show in lacrime, affermando di aver investito molto nel corteggiamento della torinese, senza ottenere un risultato positivo. Alcuni utenti del web si domandano: come è possibile che in così poco tempo,abbia già trovato l'amore? "Ho trovato l’anima gemella: è scattato l’amore e ...

trash_italiano : SAN MARINO, NOI VI ABBIAMO DATO UOMINI E DONNE. È ORA DI RICAMBIARE IL FAVORE. DATECI I PUNTI. #EUROVISION #EscIta - matteosalvinimi : Da Renzi, Boldrini e Saviano lo capisco, ma da Grillo... Reati in calo del 15%, sbarchi in calo del 90%, 8.000 nuov… - redazioneiene : 'Fermiano le navi con i migranti e non questa che porta armi che bombarderanno uomini, donne e bambini nello Yemen?' -