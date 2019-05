Uomini e Donne anticipazioni | Giulia sceglie Manuel? Segno del destino

Anticipazioni Uomini e donne : registrata la villa di Andrea - deciderà fra una settimana : Cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne in vista delle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti. La stagione 2018-19 del dating show di Maria De Filippi sta per concludersi e mancano solo pochi giorni all'annuncio della decisione finale dei tre protagonisti. Stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, infatti, la registrazione della puntata della scelta sarà effettuata il 27 maggio: si tratterà di ...

Uomini e Donne oggi : la segnalazione su Gemma - Barbara e Valentina : Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara fa una segnalazione su Gemma Galgani La puntata del lunedì di Uomini e Donne inizierà all’insegna degli scontri nel Trono Over. La pausa del weekend non rasserenerà gli animi di dame e cavalieri che continueranno a stuzzicarsi oggi in puntata. In particolare Barbara De Santi e Armando Incarnato si scontreranno duramente. Dopo essersi pizzicati anche nel corso delle ultime puntate, oggi tra i due ci ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella risponde agli hater : "Non ho preso in giro nessuno" - : Francesca Ajello Dopo aver presentato pubblicamente la sua nuova fidanzata, Rocco Fredella è stato preso di mira sui social: non sono pochi color che pensano che l'ex cavaliere di Uomini e Donne abbia preso in giro Gemma Galgani e il programma Solo qualche giorno fa, Rocco Fredella ha deciso di presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata con un post su Instagram. Se in molti si sono congratulati con l'ex cavaliere di Uomini e ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli aggiorna sulla salute : “Devo volermi bene” : Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Beatrice Valli aggiorna i fan sulle condizione di salute, dopo i ricoveri in ospedale Lo scorso marzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché compagna di Marco Fantini, Beatrice Valli, aveva fatto preoccupare i suoi followers quando ha postato sui social foto e video che la ritraevano in ospedale. Bea, […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli aggiorna sulla salute: “Devo ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : la Galgani con un salvagente - Armando contro Barbara : Uomini e donne torna in onda oggi su Canale 5, aprendo una delle ultime settimane della stagione 2018-19. Come abitudine ormai consolidata, la puntata del lunedì sarà dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo l'epilogo della scorsa settimana, quando ha ricevuto un secchio d'acqua fredda in testa, la dama torinese correrà ai ripari con Tina Cipollari entrando in studio ...

Uomini e Donne - Eugenio e Francesca battesimo Zeno : auguri speciali : battesimo figlio Francesca ed Eugenio Uomini e Donne: momento speciale per la famiglia Quest’oggi c’è stato il battesimo di Zeno, il figlio di Eugenio e Francesca. La coppia di Uomini e Donne condivide sempre i propri momenti speciali con i fan: sono state pubblicate su Instagram foto e storie che permettono di capire quanto si […] L'articolo Uomini e Donne, Eugenio e Francesca battesimo Zeno: auguri speciali proviene da Gossip ...

Anticipazioni Uomini e donne del 20 maggio - il bacio tra Gemma e Mario : Tina furiosa : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 20 maggio con la prima puntata della nuova settimana di programmazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena, dopo tutti quelli che abbiamo visto nel corso delle ultime puntate, caratterizzati in primis dalla secchiata di acqua gelata che Tina Cipollari ha rovesciato sul capo di Gemma Galgani, suscitando non poche polemiche ...

Uomini e donne : dubbi sulla sincerità di Rocco - a causa dei tempi del nuovo fidanzamento : Se Rocco Fredella voleva uscire dal Trono Over di Uomini e donne senza scatenare polemiche, il suo obiettivo non è certo stato raggiunto. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani aveva annunciato, tra le lacrime, di non voler essere accusato di 'business' e aveva parlato, nel settimanale dedicato al programma, dei suoi problemi economici e del desiderio di incontrare il grande amore. E a pochissimi giorni da tali dichiarazioni, attraverso le quali ...

Anticipazioni Uomini e donne : Valentina sospetta delle vere intenzioni di Stefano e Pamela : Sospetti e litigi continuano ad essere una costante del Trono over di Uomini e donne, mai come in questo periodo al centro delle polemiche. Nelle ultime settimane, diversi protagonisti hanno abbandonato il programma mentre alcune coppie hanno deciso di lasciarlo insieme, provando a viversi lontano dalle telecamere. Era questo il caso di Stefano Torrese e Pamela Barretta che erano usciti per mettere alla prova i propri sentimenti. Ma nelle ultime ...

Gossip Uomini e Donne : una coppia finge? La rivelazione di Valentina : Valentina Autiero fa una clamorosa confessione su Pamela e Stefano di Uomini e Donne Pamela Barretta e Valentina Autiero, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over, hanno discusso molto animatamente. E in questa occasione pare che la prima sia arrivata anche ad offendere quest’ultima, dandole dei titoli non propriamente carini. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio Valentina Autiero, nell’ultima intervista ...

Uomini e Donne : botta e risposta tra Andrea Dal Corso e Luca Daffrè : Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne critica Luca Daffrè Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. E in studio c’erano anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso per parlare della loro storia d’amore. In questa circostanza quest’ultimo ha anche avuto modo di incontrare nuovamente il suo ex rivale Luca Daffrè, il quale adesso è impegnato a corteggiare Angela Nasti. Ma tra i due, ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over prossima settimana : Armando e Luisa abbandonano : Il Trono Over di Uomini e donne ha riservato diverse sorprese la scorsa settimana, con la rivelazione di Roberta Di Padua in merito al contatto con Stefano Torrese, e il ritorno di Ida Platano su richiesta di Riccardo Guarnieri. La curiosità dei telespettatori di scoprire le evoluzioni del caso è molto alta: Stefano e Pamela si lasceranno davvero? Ida concederà una seconda possibilità al suo ex fidanzato? Per scoprire cosa accadrà nelle puntata ...

Uomini e Donne - trono over - Riccardo Guarnieri : "Con Ida ho provato tutto per la prima volta" : Dopo aver chiesto il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiega le motivazioni che l'hanno spinto a cercare una seconda possibilità con la sua ex.

Uomini e Donne Over - il gossip di Oggi : un cavaliere corteggia dame ma convive con un uomo : Una notizia che ha dato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero potrebbe creare non poco scompiglio tra i protagonisti di un amato programma tv: Uomini e Donne. Stando a quello che si legge sulla popolare rivista di gossip, un cavaliere del Trono Over nasconderebbe la sua vera natura: pare infatti che un signore del parterre che corteggia molte dame conviva da anni con un uomo. Nell'articolo che è stato dedicato a questo presunto scoop, non si ...