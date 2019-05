Unione europea | compensi astronomici | Jean Claude Juncker ci costa 33mila euro al mese

Quanto ne sai davvero di Unione europea? Fai qui il test elettorale di Agi.it : Come si elegge il Parlamento europeo? E chi può essere eletto a Strasburgo? I singoli Stati possono eleggere i propri rappresentati autonomamente, con una legge elettorale diversa da quelle degli altri? E i membri della Commissione europea, come vengono scelti? Insomma, Quanto ne sappiamo davvero delle elezioni del 26 maggio prossimo (ma in Europa non si vota tutti lo stesso giorno, e anche gli scrutini sono in orari diversi)? Agi.it vi propone ...

"UE!" : la (spassosissima) canzone di Lorenzo Baglioni sul voto e l'Unione europea : Perché è importante andare a votare il prossimo 26 maggio? Come l'Unione europea ha trasformato la vita di 500 milioni di...

Unione europea - più della metà degli europei crede che finirà entro 20 anni : Più della metà dei cittadini europei crede che l'Unione europea andrà a disintegrarsi nell'arco di 10-20 anni. Il sondaggio, riferisce il Guardian, rileva che l'opinione che ritiene realistica la fine prossima della Ue è prevalente in ben 11 dei 14 Paesi in cui è stato realizzato. Commissionato dallo european Council on Foreign Relations, think tank pan-europeo istituito nel 2007, il sondaggio è stato realizzato dalla demoscopica YouGov. Le 14 ...

Unione europea - da oggi entra il vigore il tetto per tariffe telefoniche e sms : Fissato un tetto massimo di costo per le chiamate e i messaggi tra cittadini dell’Unione Europea. Dal 15 maggio entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche approvato nel novembre scorso dal Parlamento Europeo. Ora per le chiamate da un numero italiano verso un altro numero (fisso o mobile) di un paese europeo è stata fissata una spesa massima di 19 centesimi al minuto (considerando l’Iva, il calmiere sale a 23,18 ...

L'aria che tira - l'economista Fitoussi e la verità sull'Unione europea : perché stanno rovinando l'Italia : "L'Unione europea è in declino generale per aver introdotto la concorrenza sociale e fiscale". In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, l'economista francese Jean Paul Fitoussi spara a zero contro la Commissione europea, il cui capo "abbiamo il più grande fautore della concorrenza fisca

Crea il marchio Neymar - ma per l’Unione europea la registrazione è nulla : Articoli sportivi targati…Neymar, ma visto che a registrare il marchio non era stato il fuoriclasse brasiliano, il Tribunale dell’UE ha sentenziato la nullità della registrazione. Nel dicembre del 2012, Carlos Moreira, residente a Guimarães, in Portogallo, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell’Unione il segno denominativo ...

Italia Olivicola : “Grande attenzione dei vertici dell’Unione europea per il disastro xylella” : Il sostegno economico dell’Unione Europea per la ricostruzione dell’olivicoltura salentina, la nomina di un Italiano alla direzione del Consiglio Oleicolo Internazionale, l’apertura di una corsia preferenziale per l’olio extravergine d’oliva Italiano sul mercato giapponese. Sono questi i temi affrontati a Tokyo dal Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, durante gli incontri con il Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ...

Lamberti : consolidare Unione europea per competitività imprese : Lamberti: Federchimica è profondamente convinta dell'importanza di rafforzare e consolidare l'Unione Europea.

Cos'è l'Unione europea : la sua storia e gli organi che la compongono : Ancora non vi è una politica internazionale univoca: abbiamo assistito negli ultimi anni a posizioni diverse nelle scelte diplomatiche e militari, in quanto le decisioni più importanti sono ancora ...

VIDEO - Tunisia - Rebai - Euromed Rights - : 'Basta muri - l'Unione europea agevoli i visti' : A maggio dello scorso anno, Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza aveva detto: 'La Tunisia è per noi un partner privilegiato e potrà ...

Otto paesi dell’Unione europea proporranno di spendere un quarto del bilancio comunitario per combattere il cambiamento climatico : Otto paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) hanno annunciato un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico che prevede di spendere un quarto del bilancio dell’UE a questo scopo. Il piano sarà presentato

Così la guerra dei dazi peserà sull'economia dell'Unione europea : Milano. La guerra commerciale tra America e Cina resta la vera incognita per gli investitori che non riescono a prevedere il futuro dell'andamento dell'economia europea. Dopo la batosta subita dai mercati del Vecchio Continente lunedì scorso, come effetto dell'annuncio del presidente Donald Trump di

Così Benedetto XVI pronosticò la fine dell'Unione europea : Francesco Boezi Benedetto XVI riletto a mo' di 'profeta': dopo gli scritti e i discorsi sul futuro della Chiesa, spuntano riflessioni sul destino dell'Unione europea Benedetto XVI riletto alla stregua di un profeta: sta avvenendo sia per il destino della Chiesa cattolica sia per quello delle istituzioni sovranazionali del Vecchio continente. Se per il primo campo d'azione previsionale basta il celebre discorso radiofonico del 1968', ...