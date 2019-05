Un Posto al Sole | anticipazioni 20 – 24 maggio 2019

davidemaggio

(Di lunedì 20 maggio 2019) Miriam Candurro La nuova settimana in compagnia di Unalvedrà in particolare protagonista Serena, il personaggio interpretato da Miriam Candurro. La ragazza ha appena ricevuto parte dell’eredità del padre e vorrebbe da subito investire il denaro in nuovi progetti imprenditoriali, in particolare legati al settore turistico e alla città di Napoli. Ad aiutarla nella scelta c’è il marito Filippo (Michelangelo Tommaso), che parla dell’idea di un investimento al padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). L’uomo propone di aprire un’attività di noleggio di barche di lusso in società con lui. Serena, memore delle tensioni avute in passato tra il marito e suo padre quando lavoravano a stretto contatto nei cantieri, non appare però molto entusiasta. Come andrà a finire? Di seguito ledegli episodi di Upas in programma dal 20 al 24. Unal ...

hyerinstclair : RT @cleastclair: « c’è la droga dentro a quel sorriso, sai spostare le nuvole e portare il sole nel posto in cui vivo, perché non c’è nulla… - jamieoconnelI : RT @cleastclair: « c’è la droga dentro a quel sorriso, sai spostare le nuvole e portare il sole nel posto in cui vivo, perché non c’è nulla… - redazionehgnews : #Pescara al secondo posto per indicatori della salute nella classifica del #Sole24Ore via @redazione@hgnews.it -