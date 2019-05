Umbria | la presidente Marini ci ripensa | conferma le dimissioni con una lettera

Catiuscia Marini (Pd) conferma le dimissioni da presidente della Regione Umbria : Catiuscia Marini (Pd) ha confermato questa mattina le dimissioni da presidente della Regione Umbria.Continua a leggere

Catiuscia Marini conferma le dimissioni da presidente della Regione Umbria : Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria del Pd, ha ribadito davanti all’Assemblea legislativa le dimissioni presentate il 16 aprile scorso in seguito all’indagine sui presunti concorsi ‘pilotati’ all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto intervenendo in aula per motivare la sua decisione.Marini ha spiegato che le sue dimissioni sono legate a questioni “politico-istituzionali” e non personali. ...

Inchiesta sanità in Umbria : si è dimessa la presidente della Regione Catiuscia Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...

Umbria : si è dimessa la presidente della Regione Katiuscia Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, indagata nell'inchiesta sulle nomine nella sanità. "Lo faccio per tutelare le istituzioni", ha spiegato in una lettera.