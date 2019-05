Umbria | Catiuscia Marini conferma le dimissioni

Catiuscia Marini ha confermato le sue dimissioni da presidente dell’Umbria : Dopo averle annunciate per la prima volta oltre un mese fa, e dopo averle respinte votando contro in Consiglio regionale

Regione Umbria - la crisi è una farsa : Catiuscia Marini si dimette (di nuovo). Ma il consiglio dovrà votare ancora : Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell’oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla ...

Regione Umbria - Catiuscia Marini si dimette (di nuovo) : Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell'oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla

"Catiuscia Marini deve lasciare". Zingaretti prova a reagire - ma la soluzione in Umbria ha tempi lunghi : Sul caso Umbria, Nicola Zingaretti ha davvero perso le staffe. Il suo atteggiamento pubblico resta mite, anche perché in pieno rush finale per la campagna elettorale non vuole mostrare sbavature rispetto allo stile mantenuto finora. Ma di fronte alla telecamere di Mezz’ora in più, ammette di essere “deluso, oltre che arrabbiato” per il comportamento di Catiuscia Marini. “Ha commesso un grave errore ...

Catiuscia Marini - il consiglio dell’Umbria a maggioranza Pd respinge le dimissioni della presidente indagata : L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, presentate in seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto approvando con 11 voti favorevoli e otto contrari sulla mozione della maggioranza che chiedeva a Marini a recedere dal suo atto. Spetterà ora a Marini, che ha preso la parola in aula, decidere se confermare o meno le dimissioni. L'articolo Catiuscia ...

L'assemblea regionale dell'Umbria respinge le dimissioni di Catiuscia Marini : L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, presentate in seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto approvando con 11 voti favorevoli e otto contrari sulla mozione della maggioranza che chiedeva a Marini a recedere dal suo atto. Marini deciderà “in tempi brevi e nel rispetto dell’articolo 64” ...

Catiuscia Marini conferma le dimissioni da presidente della Regione Umbria : Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria del Pd, ha ribadito davanti all’Assemblea legislativa le dimissioni presentate il 16 aprile scorso in seguito all’indagine sui presunti concorsi ‘pilotati’ all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto intervenendo in aula per motivare la sua decisione.Marini ha spiegato che le sue dimissioni sono legate a questioni “politico-istituzionali” e non personali. ...

