Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 11 | 10

Scuola - contratto e aumento stipendi docenti e ATA Ultime Notizie : inizia il countdown : Governo e sindacati saranno di fronte quest’oggi, lunedì 20 maggio, per aprire il tavolo tecnico su una delle questioni più ‘calde’ ed importanti della Scuola: il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale e i conseguenti aumenti stipendiali attesi dal personale docente e da quello Ata. Il tavolo tecnico è la diretta conseguenza dell’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile tra l’esecutivo e le rappresentanze sindacali, ...

Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ma la tensione nel governo sui due temi caldi di questi giorni migranti e il DL sicurezza bis il clima si è fatto incandescente ieri sera dopo lo sbarco in diretta dei migranti della nave sea-watch col Ministro dell’Interno che prima cosa temi del MoVimento 5 Stelle di aver dato il via libera Poi se l’è presa con I magistrati sei stato ...

Pensioni Ultime Notizie : Salvini - legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” : Pensioni ultime notizie: Salvini, legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni esternate dal vicepremier Matteo Salvini a Milano, in occasione della maxi manifestazione della Lega. Molti i temi toccati, in un appuntamento che ha di fatto riepilogato le priorità elettorali leghiste a una settimana dalle elezioni del 26 maggio. Salvini ha allontanato le accuse che lo collocano ...

Scuola - docente sospesa a Palermo Ultime Notizie : ‘Perché hanno così tanta paura?’ : Non accennano a placarsi le polemiche in merito al caso della docente sospesa a Palermo per il video su Matteo Salvini. A questo proposito anche l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, ha voluto commentare la vicenda attraverso un post pubblicato su Facebook. ‘Quando insegnavo storia e filosofia ai miei studenti nei trienni delle scuole secondarie superiori – ha esordito la pentastellata – una sola cosa ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sea Watch - sbarcati 47 migranti - 19 maggio - : Ultime notizie: i 47 migranti a bordo della Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ira di Salvini. Egitto, bomba contro bus di turisti.

Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulio Ferrigno un organismo che costano miliardi ai contribuenti così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani per essere inviata l’Italia tu il decreto sicurezza visto loro membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari aggiungere Salvini e viene a ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi Egitto - esplosione contro bus turisti - 19 maggio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: esplosione in Egitto contro bus turistico, almeno 17 persone rimaste ferite, 19 maggio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima il buon senso in Europa e lo slogan in bianco su sfondo blu e tricolore sopra il contrassegno elettorale della Lega che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via bellerio Milano in Piazza sostenitori del Movimento provenienti da tutt’italia a bordo di circa 200 ...

