Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Sea Watch | sbarcati 47 migranti | 19 maggio

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulio Ferrigno un organismo che costano miliardi ai contribuenti così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani per essere inviata l’Italia tu il decreto sicurezza visto loro membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari aggiungere Salvini e viene a ...

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno organismo che costano miliardi ai contribuenti che ha come membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari e viene da fare la morale sui diritti umani Alitalia Salvini per il decreto sicurezza fa ridere da Scherzi a parte però il Ministro dell’Interno Salvini che così è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi Egitto - esplosione contro bus turisti - 19 maggio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: esplosione in Egitto contro bus turistico, almeno 17 persone rimaste ferite, 19 maggio 2019,.

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno organismo che costano miliardi ai contribuenti che ha come membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari e viene da fare la morale sui diritti umani Alitalia Salvini per il decreto sicurezza fa ridere da Scherzi a parte però il Ministro dell’Interno Salvini che così è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani ...

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima il buon senso in Europa e lo slogan in bianco su sfondo blu e tricolore sopra il contrassegno elettorale della Lega che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via bellerio Milano in Piazza sostenitori del Movimento provenienti da tutt’italia a bordo di circa 200 ...

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima il buon senso Europa e lo slogan in bianco su sfondo blu elettrico colore sopra il contrassegno elettorale della Lega che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via bellerio Milano Mi sostieni torri del Movimento provenienti da tutt’italia bordo di circa 200 pullman ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Sea Watch entrata in Lampedusa - 19 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Si trova ad un solo miglio di distanza la Sea Watch 3, nave di un'organizzazione non governativa, 19 maggio 2019,

Scuola - docente sospesa a Palermo Ultime notizie : partono i sospetti sul Miur : Si continua a discutere del caso relativo alla docente di Palermo sospesa per il video riguardante il leader della Lega, Matteo Salvini. Un caso che sta avendo ampia eco anche nel mondo della politica, non soltanto perché è coinvolto il vicepremier leghista. Si sta parlando anche della reazione del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il quale si è riservato di valutare la vicenda solo dopo aver ricevuto ‘le carte’. Il ...

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli estremisti sono quelli che hanno governato l’Europa per vent’anni chi ti chiama fascisti te nel futuro con queste parole Matteo Salvini è intervenuto dal palco di Piazza del Duomo durante l’evento elettorale a Milano in vista delle elezioni europee presenti anche 11 delegazione di parte di stranieri Tra cui quello di Marine Le ...

Ultime notizie Roma del 19-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale studio è il 19 maggio l’alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite punta l’indice contro le politiche migratorie del Viminale in particolare il decreto sicurezza habis diritti umani la sintesi di una lettera piume in cui si giunge a chiedere al governo di assumere misure interim per fermare le violazioni e la Sea ...

Ultime notizie Roma del 18-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Tirreno cronaca in apertura sono una decina i nuovi indagati che ti aggiungo nel 95 già finiti sotto inchiesta nell’ambito dell’indagine della di via Milanese su un vasto sistema corruttivo in Lombardia che non so 7 maggio a portata di seguire 43 misure cautelari tra cui 12 incasso elettrici ai domiciliari per giorni successivi alla ...

Ultime notizie Roma del 18-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione in studio Giuliano migranti in apertura il comandante di free Watch annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane i dirigenti proprio verso Lampedusa così c’è la portavoce italiana Giorgia linardi sottolineando che il comando in contanti e contatto con la guardia costiera la decisione di chiedere la revoca del divieto di ingresso ...

Ultime notizie Roma del 18-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata alla redazione sabato 18 maggio in studio Giulia Ferrigno andiamo al largo di Lampedusa in apertura perché il comandante di Sea Watch ha annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane dirigersi proprio verso l’isola più dice la portavoce Giorgia linardi sottolineando il comandante Tadi in costante contatto con la guardia costiera la decisione di chiedere la revoca del ...

Ultime notizie Roma del 18-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quelli di apertura bisogna essere preoccupati dalle ultra destre europee Osserva il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio parlando della manifestazione sovranista di oggi a Milano della lega per Di Maio sono quelli che hanno chiesto a lui e non vogliono bene al nostro paese che il carroccio di unisce nel capoluogo Lombardo 11 delegazioni degli indoeuropei ...