Ue | l’Erasmus ha aiutato il 72% degli studenti a trovare lavoro E per due terzi degli

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’Erasmus aiuta a. Il 72% dei giovani europei che hanno deciso di partire afferma di aver ottenuto il primo impiego anche grazie all’esperienza di studio all’estero. Non solo, settesu dieci, al ritorno, hanno le idee più chiare sulla carriera da intraprendere. Sono questi i risultati di due studi della Commissione europea realizzati su 500 organizzazioni e 77mila trae membri del personale universitario. Erasmus+ è il progetto finanziato dall’Unione europea che permette agliuniversitari di fare un periodo di studio, di massimo un anno, in un paese europeo diverso da quello di origine. Secondo il portavoce della Commissione europea è “un successo per cinque milioni di” che dal 1987 hanno partecipato agli scambi universitari. Un’esperienza che, secondo l’indagine, affina le competenze ...

