Turismo sostenibile | formazione in provincia di Ragusa

Economia circolare : ENEA entra nel cluster “Basilicata Creativa” per il Turismo sostenibile : ENEA è entrata nel direttivo del cluster “Basilicata Creativa” che comprende 15 eccellenze regionali del mondo scientifico e imprenditoriale attive nei settori della cultura e della creatività. “ENEA intende contribuire al cluster soprattutto nel campo del turismo sostenibile, guardando allo sviluppo del territorio in un’ottica di Economia circolare e creando relazioni sinergiche con le comunità locali”, spiega Carolina Innella ricercatrice del ...

Turismo sostenibile - 5 case green in cui alloggiare per una vacanza a basso impatto ambientale : Non più solo lusso, avventura e comodità: anche i viaggiatori in cerca di vacanze da mille e una notte sono sempre più attenti al rispetto per l'ambiente. Lo rivelano i dati più che incoraggianti legati allo sviluppo in questi anni del Turismo sostenibile, e lo ribadisce Home Exchange, che in vista della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile ha deciso di mettere in risalto alcune tra le case più green presenti ...

Nel piccolo borgo il Turismo ecosostenibile : La storia della rinascita del borgo di Belmonte Calabro, trasformato tre anni fa in un albergo diffuso e salvato dall'abbandono, sta facendo il giro del mondo: piace all'estero, soprattutto a inglesi e giapponesi che ne elogiano il modello di sviluppo turistico sostenibile del territorio. Oggi Belmonte Calabro, o Ecobelmonte, è il risultato dello ...

General Committee on Cultural affairs di Budapest - L'Abbate del M5S : 'L'Italia incentivi il Turismo sostenibile - la Puglia ne è maestra' : ... ha parlato durante il lungo weekend di Budapest nei giorni scorsi, in occasione della riunione dei membri del Parlamento della 'Commissione Affari Culturali dell'INCE: Cultura, ricerca, scienza e ...