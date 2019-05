Tumori | perché i broccoli sono un’arma contro il cancro

dilei

(Di lunedì 20 maggio 2019) Neie nelle altre verdure della stessa categoria, sembra esistere una proteina che potrebbe entrare a far parte delle armi per combattere il. A confermarlo è uno studio condotto dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore del Cancer Center e del Research Institute, presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston. La sua ricerca ha dimostrato che un composto naturale – indol-3-carbinolo, presente nella famiglia dei– spegne un gene che favorisce la nascita dei. La nuova potenziale armaarriva direttamente dalle nostre tavole. In realtà, anche in passato è stato reso noto che i, così come il cavolfiore e i cavoletti di Bruxelles, potessero essere in grado di ridurre il rischio di tumore. Oggi, è arrivata la conferma e la prova di come questo può realmente accadere. La scoperta – riportata sulla ...

