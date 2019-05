Tumori | Ire | “Individuato un nuovo bersaglio terapeutico per il cancro al colon”

Tumori - costruire la carta d’identità molecolare : al via lo studio italiano : Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette di costruire la ‘carta di identità’ molecolare di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma ...

Tumori - il corpo e la percezione di sé cambiano. Ma tutto si può ricostruire : Si stima che in Italia ogni anno vengano diagnosticati 365mila nuovi casi di tumore, dei quali il 48% riguarda la popolazione femminile. Il tumore della mammella è quello più comune (30%) mentre quelli dell’utero raggiungono appena il 5% (Airc, 2018) e, nonostante gli importanti miglioramenti diagnostici e terapeutici, rimane molto forte l’incidenza di queste patologie sulla qualità della vita delle donne. Infatti, la diagnosi di una malattia ...

Tumori : la dieta giusta fa ‘morire di fame’ il cancro : Che ci sia un nesso fondamentale tra Tumori e dieta è ormai noto. Di recente però, un’importante ricerca scientifica ha dimostrato come la dieta giusta possa letteralmente far ‘morire di fame’ il cancro. E’ quanto spiega il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista che si occupa, nello specifico, di alimentazione per i malati oncologici: “Una recente ricerca scientifica ha dimostrato come una dieta che ...

Tumori : la biopsia diventa un video 3D “in diretta” dall’interno del corpo umano : La biopsia potrebbe presto diventare un video 3D “in diretta” dall’interno del corpo umano, grazie a un nuovo sistema matematico che rielabora le informazioni raccolte da un comune microendoscopio a fibre ottiche: il nuovo metodo, descritto su “Science Advances”, è stato messo a punto da ricercatori della Rmit University a Melbourne e potrebbe consentire di fare un passo avanti verso la biopsia ottica 3D per ...

Cosa sono i Tumori urologici? Come si possono prevenire? : Grande diffusione registrata tra la popolazione eppure ancora poco conosciuti. sono i tumori urologici che complessivamente colpiscono, ogni anno, 77.900 uomini e donne nel nostro Paese. Eppure, il 44% degli italiani non sa che esistono cure efficaci in grado di contrastarli. In particolare, spaventa la scarsa consapevolezza per quanto riguarda la prevenzione primaria e secondaria. Il 61% ignora che si possono evitare innanzitutto attraverso ...